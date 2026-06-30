Rescatistas aún buscan milagros bajo los escombros cinco días después del terremoto en Venezuela que deja más de 43.000 desaparecidos

Los servicios forenses de Caracas y La Guaira trabajan al límite mientras aumentan los fallecidos por el terremoto | AFP

Los servicios forenses de Caracas y La Guaira trabajan al límite mientras aumentan los fallecidos por el terremoto | AFP

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Cinco días después del doble terremoto en Venezuela, los rescatistas continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios destruidos mientras la cifra de desaparecidos supera las 43.000 personas, según la plataforma venezuelatebusca.com. Naciones Unidas estima que el número podría acercarse a 50.000 y calcula además casi siete millones de damnificados, en tanto el balance oficial registra al menos 1.943 fallecidos. La esperanza de hallar sobrevivientes disminuye con el paso de las horas, aunque algunos rescates mantienen viva la expectativa de encontrar nuevos sobrevivientes.

La mayor devastación se concentra en La Guaira y Caracas, donde barrios completos quedaron reducidos a escombros. Una evaluación preliminar de la NASA señala que más de 58.000 edificios dañados o destruidos evidencian la magnitud del desastre. En varias zonas, familiares recorren hospitales, morgues y refugios sin noticias de sus seres queridos, mientras decenas de fotografías de personas desaparecidas cubren postes y paredes.

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La ONU alerta por hambre y riesgo de enfermedades

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados advirtió que en La Guaira, la localidad más castigada, la escasez de comida está generalizada y los servicios básicos colapsaron. "Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado", señaló el organismo.

Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, manifestó su preocupación por la "presión extrema" sobre los nosocomios y el posible brote de enfermedades prevenibles con vacunas como sarampión, difteria y tos ferina.

La población afectada duerme a la intemperie. "Estamos durmiendo en el piso porque no tenemos colchonetas", relató para AFP Jenny Tortoza, una mujer que vive en Catia la Mar. La falta de refugio y agua potable agrava la emergencia humanitaria en una nación que ya arrastraba una crisis profunda.

El hotel donde alojaron a deportados se derrumbó

Entre los edificios destruidos se encuentra el hotel El Santuario, en Macuto, donde se alojaban 146 deportados desde Estados Unidos. El vuelo de repatriación número 164 aterrizó en Caracas el mismo día de los sismos, a las 10:22 de la mañana. Horas después, la estructura colapsó.

Paula Andrea Chacón, familiar de uno de los deportados, declaró a CNN que su pariente llamó al llegar para avisar que estaba bien. Esa fue la última comunicación. "Hay mucha información que es falsa, pero nosotros tenemos tres hipótesis: unos salieron corriendo, otros fueron rescatados y trasladados en autobús, y los que están aquí", explicó.

Los familiares de los pasajeros del vuelo 164 permanecen frente al hotel derrumbado. "No podemos pasar. No sabemos. Entran, salen", contó José Gregorio Rincón Ávila, abuelo de otro deportado. Los equipos de rescate han trabajado de forma intermitente, pero las familias insisten en que se necesitan especialistas en remoción de escombros, no solo personal de seguridad.

"Que, por favor, actúen rápido, nosotros queremos que nuestros familiares estén como estén, lo que queremos es sepultarlos", añadió Luis Armando Da Silva, otro familiar.

Morgues desbordadas y entierros a toda capacidad

Los dos hornos del único cementerio público de Caracas operan sin pausa. Entre viernes y sábado se realizaron unos 70 entierros diarios. La morgue improvisada instalada en el puerto de La Guaira y la de la capital trabajan con sobrecarga. El olor a descomposición es intenso y los empleados reconocen que han recibido "muchísimos" cuerpos.

Wilker Molalla, de 25 años, espera identificar los restos de su hermana y sus sobrinos. Solo él y otro hermano sobrevivieron de un hogar de once integrantes. "Mi familia está ahí", dijo mientras aguardaba en la morgue del puerto.

Rosanna Luna busca a su hermana Soraida Torrealba. Ha recorrido hospitales y dos veces creyó reconocerla entre las fotos de cadáveres, pero los detalles no coincidían. "Es más duro no saber", confesó. "¿Qué hago? ¿A dónde la busco? La busco aquí y no está".

La ayuda internacional acelera el rescate

Veintisiete países movilizaron cerca de cuarenta equipos de búsqueda y salvamento. Más de 2.000 efectivos y 160 perros trabajan en la zona, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela. La ONU también suministrará 10.000 bolsas mortuorias.

Los Marines de Estados Unidos reabrieron el puerto de La Guaira, inoperativo desde los sismos, con el fin de agilizar la entrada de suministros. A pesar de los esfuerzos, la ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes se cerró el sábado. Aun así, los equipos lograron rescatar con vida a Aarón Levi, un joven de 21 años, el lunes en Tanaguarena.

El gobierno militarizó La Guaira y exige un salvoconducto a fin de poder ingresar. Los rescatistas criticaron la burocracia. "Hay que sacar un permiso para salvar vidas, imagínate", afirmó Carlos Itriago, voluntario de 27 años. Las autoridades reportan 855 edificios dañados y 189 derrumbes totales entre La Guaira y Caracas.