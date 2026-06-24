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Vidente brasileña causa conmoción al asegurar una "invasión extraterrestre" en el Brasil vs. Escocia: "Caos en la cancha y las tribunas"

La predicción de la vidente brasileña Vó Bahiana sobre el Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026 ha creado gran revuelo entre los fanáticos del fútbol. Su perturbadora visión se hizo viral rápidamente.

Vidente hace inquietante predicción antes del partido Brasil vs. Escocia del Mundial 2026
Vidente hace inquietante predicción antes del partido Brasil vs. Escocia del Mundial 2026 | Composición LR / Captura de pantalla
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El partido entre Brasil y Escocia, correspondiente al Mundial 2026 en el Grupo C, genera expectativa no solo por lo deportivo. Una sorprendente predicción de la famosa vidente brasileña ha capturado el interés en redes sociales y ha generado discusiones entre seguidores del fútbol en todo el mundo en las horas previas al encuentro.

Vó Bahiana, una conocida influencer esotérica, afirmó haber tenido una perturbadora visión sobre el partido que se disputará en Miami. Sus palabras se viralizaron rápidamente y provocaron diversas reacciones entre seguidores, escépticos y entusiastas del evento.

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La insólita visión de Vó Bahiana que circula antes del Brasil vs. Escocia

Según Vó Bahiana, tuvo la misma revelación en dos sueños, supuestamente relacionados con el enfrentamiento entre Brasil y Escocia. En su relato, mencionó que un fenómeno extraterrestre afectaría tanto a los jugadores como al público presente en el estadio.

En su narración, habló de "muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento", una declaración que se difundió rápidamente en diversas plataformas.

El relato cobró mayor dimensión cuando Vó Bahiana sugirió que durante el evento mundialista aparecerían varias naves espaciales. Además, señaló que algunos futbolistas serían abducidos en pleno partido.

Entre los jugadores involucrados estaban Neymar y Vinícius Júnior, figuras destacadas del equipo brasileño. La predicción también incluía a los asistentes al encuentro.

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La conexión con una antigua profecía de Baba Vanga

Las especulaciones aumentaron cuando algunos usuarios relacionaron sus declaraciones con una supuesta profecía atribuida a Baba Vanga, en la que la clarividente búlgara habría advertido que en 2026 podría producirse la aparición de misteriosos objetos luminosos durante un evento deportivo de gran magnitud.

"Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá", es la frase que los seguidores de estas teorías utilizan para establecer una conexión entre ambas historias. Sin embargo, pese a la viralización del tema, no existe evidencia que respalde las afirmaciones difundidas por Vó Bahiana ni indicios que confirmen algún riesgo asociado al partido.

Entretanto, la curiosa historia sigue generando memes, reacciones y discusiones en redes sociales, donde muchos esperan el Brasil vs. Escocia entre la diversión, el interés y la sorpresa.

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