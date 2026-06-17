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Donald Trump revela que la firma del acuerdo con Irán se dará esta semana, pero amenaza con atacar si "no se comporta"

El presidente Donald Trump anunció en Evian que el acuerdo con Irán, que finalizaría la guerra en Medio Oriente, podría firmarse esta semana, entre el jueves y el viernes.

El borrador del pacto incluye 14 puntos, con un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz y el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares. Foto: AFP.
El borrador del pacto incluye 14 puntos, con un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz y el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares. Foto: AFP.
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El presidente Donald Trump reveló, mediante una rueda de prensa en Evian, al término de una cumbre del G7, que el acuerdo con Irán, que pone fin a la guerra en Medio Oriente, se firmará “quizá” esta semana, específicamente entre el jueves y el viernes.

El mandatario sostuvo, además, que el pacto podría concretarse en Suiza y que ya se envió una copia del acuerdo a Israel, en medio de reportes sobre tensiones con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Horas después, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, brindó más detalles e indicó que su nación maneja la posibilidad de que la firma se concrete entre los presidentes.

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Cabe indicar que este pronunciamiento cambia lo pautado en primera instancia, cuando se indicó que EE. UU. y Teherán serían representados, respectivamente, por el vicepresidente JD Vance y por el presidente del Parlamento y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca reiteró su postura firme y advirtió que “volverán a lanzar bombas” si la república islámica no cumple lo acordado, en referencia a un “protocolo de acuerdo” impulsado tras cinco semanas de conflicto. Además, mantuvo la presión respecto a la obtención de uranio enriquecido.

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Se filtran los puntos del acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Una copia obtenida por CNN reveló que el borrador está compuesto por 14 puntos y establece un alto el fuego entre ambos países, incluida Libia, la reapertura del estrecho de Ormuz, la ayuda financiera condicionada, el respeto de la soberanía y el compromiso de Teherán de no desarrollar armas nucleares.

El documento, aún no publicado oficialmente, fue confirmado por un diplomático presente en la cumbre del G7 en Francia y por otras fuentes con conocimiento de las negociaciones, consultadas por el medio estadounidense.

De acuerdo con esta información, el documento habría sido firmado digitalmente el domingo por el presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Por su parte, Reuters reveló que Estados Unidos permitiría a Irán reanudar la venta de petróleo y productos petroquímicos, además de facilitar el acceso a un fondo de desarrollo de hasta US$300.000 millones.

Donald Trump recibe respaldo del G7

Los líderes del Grupo de los Siete expresaron su respaldo al acuerdo provisional impulsado por el presidente de Estados Unidos.

En una declaración difundida durante la cumbre, los mandatarios calificaron el entendimiento como una “oportunidad histórica” para impedir que Irán obtenga armas nucleares y para atender las preocupaciones vinculadas a sus actividades regionales y capacidades balísticas.

El pronunciamiento agrega que los países del G7 están “listos para contribuir a su implementación”, pese a que ni la Casa Blanca ni Teherán publicaron el texto oficial del acuerdo ni detallaron los mecanismos de aplicación.

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