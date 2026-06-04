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España enfrenta la amenaza de las peligrosas avispas asiáticas con ingeniosas y fáciles trampas caseras: se necesita una botella de plástico

Las autoridades han capturado 62 reinas de avispa asiática en un mes mediante trampas elaboradas con botellas de plástico recicladas, una estrategia efectiva para controlar su proliferación.

En Alcañiz, una campaña de captura ha logrado interceptar 62 reinas en un mes, utilizando trampas de botellas recicladas que evitan la formación de nuevas colonias.
En Alcañiz, una campaña de captura ha logrado interceptar 62 reinas en un mes, utilizando trampas de botellas recicladas que evitan la formación de nuevas colonias. | Foto: UnComo
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La expansión de la avispa asiática continúa preocupando a diversas regiones de España, especialmente en Aragón, donde las autoridades han intensificado las acciones para frenar el avance de esta especie invasora. En la localidad de Alcañiz, una campaña de control iniciada en marzo ya ha comenzado a mostrar resultados alentadores tras la captura de decenas de reinas antes de que puedan formar nuevas colonias.

Uno de los elementos más llamativos de esta estrategia es el uso de trampas elaboradas con botellas de plástico recicladas. Aunque su diseño es sencillo, las autoridades destacan su eficacia para interceptar a las reinas de avispa asiática durante los primeros meses de actividad, una etapa clave para evitar la proliferación de nuevos nidos.

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Las trampas con botellas recicladas ya han capturado decenas de reinas

Las trampas instaladas en Alcañiz consisten en botellas de plástico suspendidas en árboles y equipadas con pequeñas entradas en forma de embudo. En su interior se coloca un líquido fermentado que atrae a las avispas. Una vez dentro, los insectos encuentran dificultades para escapar debido al diseño del recipiente y terminan atrapados.

Según los responsables de la campaña, en apenas un mes se logró capturar 62 reinas en las zonas cercanas al río Guadalope. Las trampas fueron colocadas estratégicamente en áreas húmedas y con abundante vegetación, donde estos insectos suelen buscar alimento tras salir del letargo invernal. El objetivo es impedir que las reinas funden nuevas colonias, ya que cada una puede originar nidos con más de 2.000 obreras.

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Una especie invasora que amenaza a los ecosistemas y la apicultura

La avispa asiática (Vespa velutina) está catalogada en España como una especie exótica invasora. Aunque no suele atacar a las personas de forma espontánea, representa una amenaza para las abejas y otros insectos polinizadores, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y la actividad agrícola.

Los especialistas explican que la principal medida de control sigue siendo la localización y destrucción de los nidos, una tarea que debe ser realizada exclusivamente por personal capacitado debido a los riesgos asociados.

Además, destacan que la avispa asiática es considerablemente más grande y oscura que la avispa común, alcanza hasta 3,5 centímetros en el caso de las reinas y presenta una característica franja naranja en el abdomen. Gracias a las capturas obtenidas en Alcañiz, las autoridades mantienen el optimismo sobre la posibilidad de contener la expansión de esta especie en la región.

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