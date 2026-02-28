Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

Los medios de Teherán también confirmaron la muerte del yerno y la nuera del clérigo de 86 años en los ataques aéreos. | Foto: AFP

Los medios de Teherán también confirmaron la muerte del yerno y la nuera del clérigo de 86 años en los ataques aéreos. | Foto: AFP

Medios estatales de Irán informaron el fallecimiento de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo Alí Jamenei, como consecuencia de los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el territorio islámico. El reporte surge en medio de la intensificación del conflicto y del incremento de las operaciones militares en distintos puntos del país.

La agencia de noticias Fars señaló que, tras consultar con fuentes cercanas al entorno familiar, “se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario”. La información fue reproducida por otros medios nacionales, que atribuyeron las muertes a los ataques recientes, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre el lugar exacto ni las circunstancias del hecho.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La televisión pública iraní confirma la muerte del ayatolá Jameneí

Un conductor de la televisión estatal, visiblemente emocionado, anunció el domingo a las 05:00 hora local la muerte del líder religioso de 86 años, quien se desempeñó como mandamás supremo de la república islámica durante 36 años.

El canal no detalló las causas del fallecimiento, ni hizo referencia a los bombardeos lanzados el sábado por Israel y Estados Unidos contra su residencia en Teherán. En señal de duelo, la emisora comenzó a transmitir fotografías y grabaciones de archivo del guía con una franja negra en la pantalla.

Número de muertos tras ofensiva en Irán

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que al menos 133 civiles han muerto y otros 200 han resultado heridos como consecuencia de los ataques en Irán. La organización también señaló que, entre las fuerzas militares iraníes, se han registrado al menos ocho fallecidos y dos heridos en medio de la ofensiva.

HRANA advirtió que estas cifras representan “un balance mínimo y conservador”, y sostuvo que el número real de víctimas civiles podría ser mayor. Previamente, el medio estatal Press TV reportó que 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en 24 provincias, citando información proporcionada por la Media Luna Roja iraní.

EE. UU. e Israel defienden bombardeos

Ambas naciones justificaron este sábado la ofensiva militar contra la nación teocrática durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Teherán calificó las muertes de civiles derivadas de los ataques como “crimen de guerra”.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que “La comunidad internacional ha afirmado durante mucho tiempo un principio simple y necesario: Irán no puede tener un arma nuclear”, y recordó que, según dijo, Teherán no escuchó resoluciones previas del organismo. “Ese principio no es una cuestión de política, es una cuestión de seguridad global y, con ese fin, Estados Unidos está tomando acciones legales”, añadió.