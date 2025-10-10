La reciente entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la excandidata presidencial venezolana María Corina Machado ha generado numerosos comentarios en todo el mundo. En este contexto, un peruano también formó parte de la historia del galardón, al representar a los ‘cascos azules’ de las Naciones Unidas durante la ceremonia de premiación. Su participación fue reconocida por la labor que desempeñó en el extranjero como parte de las fuerzas de paz de la ONU y también por su contribución a las misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto.

Gracias a su constante labor para garantizar la paz en el Medio Oriente, Javier Pérez de Cuéllar fue considerado uno de los diplomáticos más respetados del mundo y un símbolo del diálogo y la conciliación internacional.

Javier Pérez de Cuéllar fue un destacado diplomático peruano que contribuyó a preservar la paz mundial desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: UDEP

El día que Pérez de Cuellar representó a la fuerza militar 'cascos azules'

Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrado el 10 de diciembre de 1988, el entonces secretario general de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas asistió para recibir el galardón y destacó la importancia de la ardua misión que desempeñan las y los voluntarios de la entidad. Tras años de arriesgar sus vidas en distintas partes del mundo, especialmente en el Medio Oriente, Javier Pérez de Cuéllar resaltó lo vital que es preservar la tranquilidad, promover el entendimiento entre las naciones para alcanzar una paz duradera y poner fin a los conflictos por el bien de la humanidad.

Asimismo, declaró sentirse muy complacido al anunciarlo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, presidida por el líder soviético Mijaíl Gorbachov. Durante su discurso, consideró positiva la propuesta de establecer una fuerza militar de la ONU en Afganistán, con el fin de controlar la situación conflictiva y mantener el proceso de paz en dicha región.

¿Quién fue Javier Pérez de Cuéllar?

Javier Pérez de Cuellar fue un destacado diplomático y político peruano, reconocido por haber sido el quinto Secretario General de las Naciones Unidas (1982-1991) y el único latinoamericano en asumir dicho cargo hasta la fecha. A lo largo de su carrera, desempeñó un papel clave en la resolución de crisis internacionales, como la guerra entre Irán e Irak, y la retirada de tropas soviéticas de Afganistán. Tras su servicio en la ONU, regresó a la política peruana, sirviendo como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores, y también postuló a la presidencia del Perú en el año 1995.

Adicionalmente, gestionó la reincorporación del Perú a la comunidad internacional e impulsó la Carta Democrática durante la Cumbre Interamericana de Quebec, en Canadá. Gracias a esta acción, el país sudamericano retomó relaciones diplomáticas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, el 4 de marzo de 2020, Javier Pérez de Cuellar falleció por causas naturales a los 100 años de edad en la tranquilidad de su domicilio.

