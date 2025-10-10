HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Premio Nobel de la Paz 2025: conoce al único peruano que 'recibió' esta condecoración por su labor con los 'cascos azules' de la ONU

En la ceremonia del Premio Nobel, en 1988, Pérez de Cuéllar enfatizó la importancia de preservar la paz y promover el entendimiento entre naciones para terminar los conflictos mundiales.

El político peruano representó a las fuerzas armadas de la ONU, mejor conocidas 'cascos azules' en diciembre de 1988.
El político peruano representó a las fuerzas armadas de la ONU, mejor conocidas 'cascos azules' en diciembre de 1988. | Foto: composición LR/The United Nations/Pinterest/El Orden Mundial

La reciente entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la excandidata presidencial venezolana María Corina Machado ha generado numerosos comentarios en todo el mundo. En este contexto, un peruano también formó parte de la historia del galardón, al representar a los ‘cascos azules’ de las Naciones Unidas durante la ceremonia de premiación. Su participación fue reconocida por la labor que desempeñó en el extranjero como parte de las fuerzas de paz de la ONU y también por su contribución a las misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto.

Gracias a su constante labor para garantizar la paz en el Medio Oriente, Javier Pérez de Cuéllar fue considerado uno de los diplomáticos más respetados del mundo y un símbolo del diálogo y la conciliación internacional.

Javier Pérez de Cuéllar fue un destacado diplomático peruano que contribuyó a preservar la paz mundial desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: UDEP

Javier Pérez de Cuéllar fue un destacado diplomático peruano que contribuyó a preservar la paz mundial desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: UDEP

PUEDES VER: El diplomático peruano que detuvo la guerra entre Irak e Irán y fue primer ministro en Perú por solo un año: la historia de Javier Pérez de Cuellar

lr.pe

El día que Pérez de Cuellar representó a la fuerza militar 'cascos azules'

Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz celebrado el 10 de diciembre de 1988, el entonces secretario general de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas asistió para recibir el galardón y destacó la importancia de la ardua misión que desempeñan las y los voluntarios de la entidad. Tras años de arriesgar sus vidas en distintas partes del mundo, especialmente en el Medio Oriente, Javier Pérez de Cuéllar resaltó lo vital que es preservar la tranquilidad, promover el entendimiento entre las naciones para alcanzar una paz duradera y poner fin a los conflictos por el bien de la humanidad.

Asimismo, declaró sentirse muy complacido al anunciarlo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, presidida por el líder soviético Mijaíl Gorbachov. Durante su discurso, consideró positiva la propuesta de establecer una fuerza militar de la ONU en Afganistán, con el fin de controlar la situación conflictiva y mantener el proceso de paz en dicha región.

PUEDES VER: Javier Pérez de Cuéllar: secretario de la ONU firmó libro de condolencias

lr.pe

¿Quién fue Javier Pérez de Cuéllar?

Javier Pérez de Cuellar fue un destacado diplomático y político peruano, reconocido por haber sido el quinto Secretario General de las Naciones Unidas (1982-1991) y el único latinoamericano en asumir dicho cargo hasta la fecha. A lo largo de su carrera, desempeñó un papel clave en la resolución de crisis internacionales, como la guerra entre Irán e Irak, y la retirada de tropas soviéticas de Afganistán. Tras su servicio en la ONU, regresó a la política peruana, sirviendo como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores, y también postuló a la presidencia del Perú en el año 1995.

Adicionalmente, gestionó la reincorporación del Perú a la comunidad internacional e impulsó la Carta Democrática durante la Cumbre Interamericana de Quebec, en Canadá. Gracias a esta acción, el país sudamericano retomó relaciones diplomáticas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, el 4 de marzo de 2020, Javier Pérez de Cuellar falleció por causas naturales a los 100 años de edad en la tranquilidad de su domicilio.

Notas relacionadas
Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

Emmanuel Macron elogia a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: "Es la justa recompensa de su combate"

LEER MÁS
Expertos de la ONU advierten que 'Plan de paz' de Donald Trump puede causar más opresión a palestinos

Expertos de la ONU advierten que 'Plan de paz' de Donald Trump puede causar más opresión a palestinos

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Javier Pérez de Cuéllar: “Desde que lo vi supe que jamás caería”

Hildebrandt sobre Javier Pérez de Cuéllar: “Desde que lo vi supe que jamás caería”

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025