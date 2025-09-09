HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Dólar BCV y paralelo hoy 9 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

¿A cuánto está la cotización oficial del dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV), para hoy 9 de septiembre? Conoce también el tipo de cambio del dólar paralelo.

Precio del dólar BCV hoy, 9 de septiembre: consulta la tasa del dólar, vía Banco Central de Venezuela
Precio del dólar BCV hoy, 9 de septiembre: consulta la tasa del dólar, vía Banco Central de Venezuela

Este 9 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial en 154,98 bolívares por dólar. Esta tasa oficial es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público. Sin embargo, la diferencia con el dólar en el mercado paralelo es significativa, alcanzando un valor de 115,17 bolívares, según el último informe de Monitor Dólar.

En cuanto al tipo de cambio oficial, la tasa del BCV ha registrado un aumento del 11,53% en el último mes, lo que subraya la inestabilidad constante del sistema cambiario venezolano. Este incremento ha afectado el costo de vida, ya que los precios de bienes y servicios se ajustan a la fluctuación del dólar. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas, tanto a nivel personal como empresarial.

PUEDES VER: Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 8 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

lr.pe

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 9 de septiembre?

El 9 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 154,98 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 9 de septiembre de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 9 de septiembre de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 9 de septiembre: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este martes 9 de septiembre de 2025 es de 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 9 de septiembre?

Este 9 de septiembre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Notas relacionadas
Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio para este lunes 8 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio para este lunes 8 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

LEER MÁS
Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

LEER MÁS
Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Mundo

Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Diosdado Cabello, del régimen de Maduro, ordena a Venezuela prepararse en “todos los frentes” ante despliegue de EE. UU.

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota