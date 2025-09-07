HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

Verifica la cotización oficial del dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV), para hoy 7 de septiembre. Conoce también el tipo de cambio del dólar paralelo.

Hoy 7 de septiembre, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR
Hoy 7 de septiembre, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR | Composición LR

Este 7 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial en 154,01 bolívares por dólar. Esta tasa oficial es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público. Sin embargo, la diferencia con el dólar en el mercado paralelo es significativa, alcanzando un valor de 115,17 bolívares, según el último informe de Monitor Dólar.

En cuanto al tipo de cambio oficial, la tasa del BCV ha registrado un aumento del 11,53% en el último mes, lo que subraya la inestabilidad constante del sistema cambiario venezolano. Este incremento ha afectado el costo de vida, ya que los precios de bienes y servicios se ajustan a la fluctuación del dólar. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas, tanto a nivel personal como empresarial.

PUEDES VER: Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

lr.pe

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 7 de septiembre?

El 7 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 151,76 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 7 de septiembre de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 7 de septiembre de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 7 de septiembre: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este domingo 7 de septiembre de 2025 es de 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 7 de septiembre?

Este 7 de septiembre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Notas relacionadas
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Monitor dólar hoy, 2 de septiembre: revisa el precio del dólar paralelo en Venezuela

Monitor dólar hoy, 2 de septiembre: revisa el precio del dólar paralelo en Venezuela

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
El caso de una joven que descubrió que tenía una enfermedad cerebral tras olvidar su canción favorita de Taylor Swift

El caso de una joven que descubrió que tenía una enfermedad cerebral tras olvidar su canción favorita de Taylor Swift

LEER MÁS
¿España crecerá menos en 2025? El Banco de España baja su previsión por riesgos globales y aranceles

¿España crecerá menos en 2025? El Banco de España baja su previsión por riesgos globales y aranceles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Mundo

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Esta es el panorama tras la reciente escalada en el Caribe

La caída de Bolsonaro: juicio por intento de golpe define el futuro político de Brasil y su relación con EE. UU.

El caso de una joven que descubrió que tenía una enfermedad cerebral tras olvidar su canción favorita de Taylor Swift

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota