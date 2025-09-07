Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 7 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Este 7 de septiembre de 2025, la tasa del dólar paralelo se sitúa en 115,37 bolívares, según Monitor Dólar. Aunque esta tasa no tiene carácter oficial, se utiliza con frecuencia para transacciones de compra y venta y como una herramienta para proteger los ahorros en un entorno de alta inflación y fluctuaciones del bolívar. Para los venezolanos, entender su comportamiento es vital para tomar decisiones financieras.

En contraste, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha establecido una tasa oficial del dólar en 154,01 bolívares para el mismo día, según la información disponible en sus plataformas oficiales. A pesar de esta cifra oficial, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial refleja las tensiones económicas internas del país y la percepción general sobre la estabilidad de la moneda nacional, lo que hace que muchos opten por la tasa paralela al realizar intercambios o proteger su poder adquisitivo.

¿A cuánto se cotiza el dólar en Venezuela hoy, 7 de septiembre de 2025?

Según el Monitor Dólar, la cotización del dólar paralelo en Venezuela para este domingo 7 de septiembre de 2025 se ubica en 147,73 bolívares por unidad. Este valor, determinado por la oferta y demanda de divisas en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultado por quienes buscan conocer el precio real del dólar hoy en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 7 de septiembre?

Para hoy 7 septiembre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 7 de septiembre?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 154,01 bolívares la tasa oficial del dólar para este 7 de septiembre de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.