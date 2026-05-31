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Debate entre Keiko Fujimori y Roberto: sigue minuto a minuto el enfrentamiento de los candidatos
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Debate presidencial 2026 en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez | La República

Política

Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori: "Yo sí he trabajado toda mi vida"

El candidato de Juntos por el Perú respondió a los cuestionamientos de Keiko Fujimori destacando su trayectoria en la gestión pública y afirmando que él sí ha trabajado toda su vida.

Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori: "Yo si he trabajado toda mi vida"
Roberto Sánchez responde a Keiko Fujimori: "Yo si he trabajado toda mi vida" | Fotocaptura: Debate Presidencial
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Durante el Debate Presidencial 2026, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el bloque destinado a responder la pregunta “¿Por qué debería ser elegido presidente?”, sostuvo que al Perú le “hace falta ordenarlo, no destruirlo, como propone la fórmula Castillo-Sánchez-Antauro. Nosotros tenemos una gran diferencia”, señaló.

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Durante el turno de participación de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, este respondió a los cuestionamientos destacando su trayectoria profesional y experiencia en la gestión pública. Además, afirmó:

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“Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular hacia los políticos, y tienen toda la razón, pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades y los problemas del Perú. Me he formado para ello”.

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