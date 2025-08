Heman Bekele, originario de Etiopía, desarrolló un temprano interés por la ciencia, en especial la química, disciplina que descubrió a los siete años. Cuando era niño, tomó conciencia de los peligros que representa la exposición prolongada al sol, sobre todo para quienes carecen de acceso a una protección solar adecuada. Esta preocupación, sumada a las enseñanzas de sus padres sobre los efectos de la radiación ultravioleta, lo llevó a enfocar sus conocimientos en proyectos científicos con impacto social.

En 2023, a los 15 años, Bekele cursaba el décimo grado en la escuela secundaria Woodson, en Virginia, Estados Unidos. Su entorno académico y familiar fue clave en su formación, permitiéndole profundizar en áreas como la biomedicina y la investigación aplicada. Fue en ahí donde ideó un jabón terapéutico que incorpora imiquimod, un medicamento aprobado para tratar ciertos tipos de cáncer de piel, con el propósito de ofrecer una alternativa más accesible y eficaz a las terapias tradicionales.

Un jabón medicinal inspirado en la accesibilidad y la ciencia

El cáncer de piel es una de las enfermedades más comunes y prevenibles, pero acceder a tratamientos eficaces y asequibles sigue siendo un desafío para muchas personas. Al observar esta problemática, Heman Bekele decidió crear una solución práctica que pudiera integrarse a la rutina diaria: una barra de jabón medicinal que facilitara el tratamiento de las lesiones cutáneas desde las etapas iniciales de la enfermedad.

El imiquimod, principio activo del jabón, se utiliza comúnmente en forma de crema como parte de terapias oncológicas. Sin embargo, Bekele planteó un enfoque diferente, al transformar este medicamento en un producto de uso cotidiano, lo que permitiría a los pacientes tratarse sin depender de costosos procedimientos médicos.

Este innovador formato no solo abarata los costos, que en tratamientos convencionales pueden superar los US$40.000, sino que también democratiza el acceso a la salud al poner al alcance de más personas una opción terapéutica efectiva.

Innovación científica: la clave está en las nanopartículas de lípidos

Uno de los principales desafíos técnicos en el desarrollo de este jabón fue evitar que el imiquimod se eliminara durante el enjuague, como ocurre con otros productos de limpieza. Para resolver este obstáculo, Heman Bekele recurrió a una solución ingeniosa: combinar el medicamento con nanopartículas a base de lípidos, que permiten que el principio activo permanezca en la piel después del lavado.

Esta estrategia de liberación controlada, similar al funcionamiento de una crema hidratante o una fragancia, garantiza que el imiquimod actúe de manera efectiva sobre las lesiones cutáneas. La incorporación de estas nanopartículas no solo mejora la adhesión del medicamento, sino que también potencia la eficacia del tratamiento desde el primer uso, convirtiendo al jabón en una herramienta accesible y de fácil aplicación.

Reconocimientos y respaldo a su proyecto científico

En 2024, la creación de esta barra de jabón no pasó desapercibida en la comunidad científica y educativa. Heman Bekele fue galardonado con el título de Kid of the Year por la revista Time, un reconocimiento que destaca a jóvenes entre 8 y 16 años que contribuyen significativamente en campos como la ciencia, la justicia social y los negocios.

Ese mismo año, Bekele obtuvo el primer lugar en el Desafío de Jóvenes Científicos, organizado por 3M y Discovery Education. Este certamen le otorgó un premio de US$25.000, recursos que utilizó para continuar perfeccionando su invento. El impacto de su trabajo le abrió las puertas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, donde colabora con científicos de renombre y sigue avanzando en el desarrollo de su proyecto, con miras a llevarlo al mercado y ampliar su alcance.