En Venezuela se desarrollaron las elecciones municipales 2025, unos comicios cuestionables en los cuales no participó la oposición porque fue excluida y sus candidatos inhabilitados por el régimen. La jornada electoral de este domingo 27 de julio también estuvo marcada por el descrédito internacional. Aun así, el régimen de Maduro anunció su victoria en la mayoría de las 335 alcaldías del país y los miles de escaños de los consejos municipales.

Nicolás Maduro celebró su triunfo en la Plaza Bolívar de Caracas, una alegría que contrasta con los centros de votación vacíos y el silencio de millones de venezolanos. La constante falta de garantías democráticas y las acusaciones de manipulación sistemática del proceso electoral provocó que la participación ciudadana fuera mínima.

Venezuela: el Chavismo amplía su control municipal, pero la oposición Resiste en Caracas

Maduro anunció que su partido, el PSUV, ganó 285 de las 335 alcaldías. Una de ellas es Maracaibo, donde el chavismo se impuso tras décadas de resistencia opositora. Sin embargo, en Caracas, la oposición logró mantener el apoyo en las zonas donde usualmente gana: Gustavo Duque fue reelegido en Chacao, Darwin González en Baruta y Fernando Malena del Movimiento Ecológico ganó en El Hatillo.

El mapa del poder sigue muy a favor de Maduro aunque sin el respaldo de la voluntad popular: controla la presidencia, la Asamblea Nacional, 23 de las 24 gobernaciones y ahora la mayoría de los municipios. Sin embargo, la poca participación en las urnas reflejadas en imágenes a través de redes sociales refuerza a la oposición y es clara evidencia del malestar popular. "Ya ni engañar pueden. Todas las caretas se cayeron, felicito a quienes contribuyeron a desnudar esta otra red de ataque y persecución”, indicó María Corina Machado.

El silencio de las urnas y el dilema de la oposición en Venezuela

María Corina Machado escribió y comparó a través de su red social e X las elecciones del año pasado con las de este 2025. "¿Qué pasó entre el 28 de julio de 2024 y hoy? Ese día, el 70% del país votó por Edmundo González. Hoy, el 90% le dijo NO a Maduro". No obstante, un sector de la oposición esperaba una participación más alta. "¿Qué gana la oposición con ceder esos espacios? Todos sabemos lo que pasó el 28 de julio, todos conocemos lo ocurrido el último año en el país, y entregarle más espacios al Gobierno no es nuestra teoría. Aquí hay que seguir luchando por un cambio político en Venezuela”, afirmó el opositor al régimen, Stalin González.

“Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es un gobierno legítimo", manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Además, acusó a Nicolás Maduro de no ser un presidente legítimo, sino el "jefe de un cártel de drogas". Cabe resaltar que la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas durante el 2024.