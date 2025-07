Un concierto de Coldplay se ha viralizado en redes sociales, pero no por una nueva canción, sino por un escándalo entre dos compañeros de trabajo. Andy Byron, CEO de Astronomer, fue uno de los protagonistas al ser captado en la 'kiss cam' junto a una mujer que no era su esposa.

Se trata de Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos en la misma empresa que Byron. Abrazados y sonrientes fueron vistos por todos los asistentes al evento en Boston, Estados Unidos, y ahora también por los usuarios de redes sociales a nivel internacional. Pero, ¿quién es exactamente ella?

PUEDES VER: Quién es la otra mujer captada en el video viral que expone infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot en concierto de Coldplay

Kristin Cabot, la mujer vista en la 'kiss cam' junto a Andy Byron

"Una líder apasionada por las personas que predica con el ejemplo" es como se describe Kristin Cabot en su cuenta de LinkedIn. Graduada en Ciencias Políticas en la Gettysburg College y trabaja Astronomer desde hace nueve meses, según su perfil en redes.

Su anterior trabajo fue en el área de recursos humanos en la empresa tecnológica Neo4j, donde destacó tras ayudar a triplicar el número de trabajadores en la compañía.

Cabot estuvo casada con el empresario de moda Kenneth C. Thornby, con quien solicitó el divorcio en 2018, pero recién se formalizó en 2022, según The New York Post. Este 2025 se volvió tendencia gracias al escándalo de infidelidad.

¿Qué dijo Chris Martin al ver a Andy Byron y Kristin Cabot?

Chris Martin, cantante de Coldplay, se emocionó al ver a "la pareja" por la 'kiss cam': "¡Miren a estos dos!", pronunció. Al notar la incomodidad de Andy Byron y Kristin Cabot, preguntó: "¿O tienen una aventura o son tímidos?".

Como se veía en el video viralizado en redes sociales, Byron y Cabot estaban bailando abrazados hasta que se dieron cuenta de que los estaban enfocando y se escondieron. Por esa reacción es que se pensó en una relación extramatrimonial. Horas más tarde, Megan Kerrigan, esposa de Andy, eliminó el apellido "Byron" de sus redes sociales y cerró su cuenta de Facebook.

Por su parte, el CEO de Astronomer pidió disculpas a su esposa, sus hijos y sus compañeros de la empresa por su mala imagen. "Quiero reconocer el momento que ha estado circulando online y la decepción que ha causado. Lo que se suponía que sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desató en un escenario muy público", se lee. Asimismo, responsabilizó a Coldplay por exponer públicamente un asunto personal que terminó en escándalo público.