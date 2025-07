El 30 de septiembre de 1999, a las 10:35 a.m., Hisashi Ouchi, un técnico nuclear japonés de a penas 35 años, se encontraba trabajando en la planta nuclear de Tokaimura. Ouchi se encargaba de preparar lotes de combustible radioactivo, una tarea que, en principio, no implicaba un riesgo elevado. Sin embargo, un error al manipular ácido nítrico desencadenó una reacción en cadena de fisiones nucleares, el cual libero una cantidad desbastadora de neutrones y rayos gamma. Como resultado, el joven quedó expuesto a una letal dosis de radiación mil veces superior al límite que el cuerpo humano puede soportar.

Según un informe elaborado por la cadena española Atena 3, el técnico recibió una carga radioactiva muy similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. Tras lo ocurrido, este hombre se convirtió en el primer ser humano que estuvo expuesto al más alto grado de radiación en toda la historia del mundo. Como consecuencia, el operario comenzó a perder la piel, pese a los esfuerzos sin éxito de los médicos de ser tratado con injertos. A su agonía se sumó hemorragias internas, perdida de líquidos corporales e incluso llegó a sangrar por sus ojos.

El triste final de su agonía tras recibir el reactivo

Hisashi Ouchi absorbió en su organismo tras la ficción 17.000 miliSievert (mSv), una cifra terrorífica si se compara a los de Chernobyl de 1986, tan solo alcanzó un número expuesto de 250 mSv. Lamentablemente, Ouchi se mantuvo con vida 83 días en el hospital, pero cada jornada era peor que la anterior, ya que la radiación había acabado con todos sus glóbulos blancos y la estructura cromosómica se había alterado.

Su hermana le donó células madre periféricas con la finalidad de recuperar el sistema inmunológico, pero fue en vano. El joven desarrollo hemorragias internas, haciendo que su situación se haga aún más insostenible para los médicos. Al día, recibía unas 10 transfusiones sanguíneas, pero las perdidas no paraban e inclusive sangraba por los ojos. Ouchi llegó a rogar que ya lo dejaran en paz. "No puedo soportarlo más, no soy un conejillo de Indias", dijo el hombre aun con dolores.

Ouchi es el primer hombre que falleció a causa de la industria nuclear japonesa

El cuerpo Ouchi estaba completamente desecho, incluso sus músculos empezó a despegarse de los huesos cuando, al día número 59, el hombre sufrió tres paros cardíacos en menos de una hora. El 21 de diciembre de 1999, Ouchi falleció a causa de una falla multiorgánica. Es así que tras un período de extremo sufrimiento, terminó la agonía del primer hombre que murió en la historia de la industria nuclear japonesa.

La tragedia también cobro la vida de Masato Shinohara, otro empleado expuesto directamente a la radiación que adsorbió entre 6.000 y 10.000 miliSieverts. En abril de 2001 comenzó el juicio penal contra seis funcionarios de la compañía JCO, incluido el jefe de la planta, Kenzo Koshijima. Además, la condena de este último fue de tres años de prisión y el pago de 4500 dólares.