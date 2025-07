Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó el envío de sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, como parte del apoyo militar frente a la invasión rusa. El mandatario aclaró que será la Unión Europea quien asuma el costo de una entrega, asegurando que para su país representará “un negocio”. El anuncio se produjo un día antes de su reunión con el secretario general de la OTAN.

Pocas horas después del anuncio, Keith Kellogg, emisario del Gobierno estadounidense para Rusia y Ucrania, llegó a Kiev para coordinar la entrega del sistema Patriot. Esta batería antiaérea es considerada una de las principales herramientas del Ejército estadounidense para interceptar misiles y proyectiles lanzados dese tierra o aire. Trump subrayó que esta operación será beneficiosa para la industria.

El sistema Patriot, diseñado originalmente en la década de 1970 como defensa antiaérea, fue adaptado en los años ochenta para contrarrestar misiles balísticos de corto alcance. Cada misil mide 2,25 metros, pesa casi una tonelada y puede alcanzar velocidades tres veces superiores a la del sonido, con un alcance operativo de 70 kilómetros.

El pago será realizado por la Unión Europea, según Trump

Trump confirmó que su Gobierno enviará sistema de defensa Patriot a Ucrania, subrayando que la Unión Europea cubrirá el costo total de esta entrega. “Van a pagarnos 100% por ello esa es la manera en la que lo queremos”, afirmó el mandatario antes de reunirse con el secretario general de la OTAN. El mandatario también destacó que Estados Unidos entregó 350.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania.

El mandatario señaló que Ucrania necesita “desesperadamente” los misiles Patriot, aunque no precisó cuántas unidades serán enviadas. “Putin sorprendió a mucha gente. Habla como amabilidad y luego bombardea a todos por la noche. Pero hay un pequeño problema. No me gusta”, expresó Trump desde la Base Conjunta Andrews.

Trump amenaza con 100% de aranceles contra Rusia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó este lunes que impondrá aranceles de hasta el 100% a Rusia si en un plazo de 50 días no se logra un acuerdo de paz en Ucrania. Acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario expresó su decepción con el presidente ruso, Vladímir Putin, y dejó claro que busca presionar a Rusia para forzar un alto al fuego.

“Serán secundarios, ya saben lo que eso significa”, añadió Trump, sin aclarar cómo se materializarán esos gravámenes. La amenaza se dio durante la visita del secretario general Rutte a la Casa Blanca.

El mandatario detalló que los aranceles serán “secundarios”, sin especificar si aplicación directa, aunque sugirió que están orientados a afectar el comercio de terceros países que mantengan relaciones económicas con Rusia. Trump reconoció que el intercambio comercial directo entre Estados Unidos y Rusia es limitado, pero consideró que esta estrategia podría golpear a Rusia mediante restricciones indirectas.