La guerra entre Israel e Irán se agrava cada semana, especialmente tras la intervención de Estados Unidos, que atacó tres instalaciones nucleares iraníes en la noche del 21 de junio. Donald Trump y Benjamín Netanyahu insisten en que el uso de la fuerza es el camino hacia la 'paz', aunque dentro del propio gobierno estadounidense y en el ámbito internacional cuestionan si esa decisión fue la más adecuada para reducir la tensión. El politólogo Óscar Vidarte, en diálogo con La República, analiza el panorama.

Medio Oriente atraviesa un momento complicado. Primero, Israel ataca Irán y, recientemente, se sumó Estados Unidos con ataques. Benjamín Netanyahu dijo: "Primero viene la fuerza, luego viene la paz". ¿Esta fórmula podría funcionar?

Bueno, no solamente Netanyahu ha dicho comentarios como el que tú mencionas. Trump también dijo que: 'si no caminamos hacia la paz rápidamente, vamos a seguir usando la fuerza', que es lo mismo al revés, casi. La verdad es que no me queda claro cuál es el concepto de paz que tiene Netanyahu o que tiene Trump. Una paz impuesta por la fuerza o una paz impuesta por la amenaza del uso de la fuerza no garantiza la paz.

Lo que tiene claro el régimen iraní es que, en este momento, para que Israel y Estados Unidos no lo ataquen, tiene que tener armas nucleares. Así como las tiene, por ejemplo, Corea del Norte, un país que no es atacado por Estados Unidos. Así que, en estos momentos, la paz para Irán pasa por tener armas nucleares y eso es bastante irónico.

Me gustaría saber cuál es el concepto de paz, yo no creo que pueda construirse de esa manera. Por el contrario, la experiencia reciente nos dice que sí es posible construir la paz sobre la base de la negociación y acuerdos. Recordemos que, hace un par de años, se logró un acuerdo nuclear. Es más, Estados Unidos estaba intentando negociar un acuerdo nuclear con Irán justo al momento en que fue atacado por Israel. Así que la paz es posible por otros mecanismos. En el caso iraní, se ha demostrado que se puede recurrir a la paz utilizando canales pacíficos como el diálogo.

¿Hasta dónde se va a seguir sujetando esta idea de que Irán ya puede fabricar armas nucleares?

Si uno escucha el discurso de Netanyahu, hace más de una década, viene diciendo que Irán ya casi tiene armas nucleares y lo que más o menos queda claro es que no las tiene. Quien sí las tiene es Israel. Para Israel es fundamental que Irán no tenga armas nucleares.

Según los datos, se cree que Irán tiene uranio enriquecido al 60% y no al 90%, como se requiere para tener un arma nuclear. Todavía. Seguramente, Irán va en camino. No me sorprendería, dadas las circunstancias, que ya esté buscando tener una bomba nuclear. Y utilizar herramientas como ataques preventivos, cuando Irán en realidad todavía no tiene armas nucleares, no suena muy sostenible.

Lo que quieren Estados Unidos e Israel es evitar que las tenga. Pero, la pregunta es: ¿qué tan peligroso es Irán teniendo armas nucleares? ¿Probablemente es peligroso? Yo creo que sí, yo creo que la proliferación nuclear es peligrosa. El hecho de que más países tengan armas nucleares siempre es una preocupación o debería serlo.

Pero, no sé si es más peligroso que tenga armas nucleares, por ejemplo, Israel. Israel sí tiene armas nucleares. Israel viola el derecho internacional. Israel comete un acto genocida en Gaza. Israel ataca preventivamente a otro país soberano. La pregunta es, ¿quién es más riesgoso que puede utilizar armas nucleares? ¿Israel o Irán? Israel tiene armas nucleares, Irán no. Esas son parte de las ironías de lo que viene sucediendo en la actualidad.

Antes del ataque, Donald Trump dijo que iba a esperar dos semanas. ¿Cómo lo deja su intervención?

Considerando los antecedentes de Trump, que es alguien muy renuente a entrar en conflicto, pensaba que esta decisión iba a ser más difícil. Lo que ha demostrado es su interés a salirse de conflictos, influenciado por este 'neoaislacionismo' del cual se habla. Él ha buscado salirse a la mala cuando los talibanes regresaron al poder, se quiere salir como sea de Ucrania. Su propuesta hacia sus electores es priorizar el ámbito interno y no conflictos en los que Estados Unidos no tiene nada que hacer.

Entonces, con base en eso, y también considerando lo costoso que fue para Estados Unidos intervención en Medio Oriente... Recordemos que para Estados Unidos intervenir en Medio Oriente fue bastante costoso y con resultados bastante malos porque vimos cómo los talibanes regresaron en Afganistán e Irak es un caos y la región sigue siendo muy inestable y los grupos terroristas que se suponía que eran su principal objetivo siguen existiendo. Bajo esa premisa, yo creía que Estados Unidos iba a tener mucho más difícil la decisión. Sin embargo, nuevamente, la política internacional nos sorprendió a todos.

¿Cuál es la reacción en Estados Unidos luego de la intervención de Donald Trump en la guerra entre Israel e Irán?

Yo creo que hay reacciones diversas. Por un lado, están esperando qué va a pasar. Nadie sabe lo que pueda pasar. Estados Unidos ha dicho que ha afectado duramente la capacidad de producción de uranio enriquecido de Irán Entonces, creo que la población está esperando. Si es que Irán no hace nada, aplaudirán. Pero, si Irán comienza a tomar medidas como cerrar el estrecho de Ormuz o atacar bases militares en la región, el debate va a ser otro.

Por otro lado, dentro del partido republicano, muchos congresistas —no uno o dos, muchos— están cuestionando el accionar de Estados Unidos porque, según la constitución estadounidense, para declarar la guerra esto tiene que pasar por el permiso del Congreso. Y muchos consideran que eso es casi una declaración de guerra. No tiene otra razón de ser. No se tiene que decir: 'te declaro la guerra'. En la práctica, esto lo es. Desde el momento en que dos países están atacándose militarmente masivamente uno al otro y Estados Unidos comienza a participar de ese accionar bélico es una declaración de guerra.

Me parece que eso también está siendo un debate interesante en Estados Unidos que creo que está siendo más fuerte. Incuso, obligó al presidente Vance a decir: 'No, Estados Unidos no ha declarado la guerra a Irán, ha declarado la guerra al programa nuclear'. Lo cual, la verdad es que no tiene mucho sentido. No se puede declarar la guerra a un programa nuclear.

Entonces, creo que dentro del gobierno también están preocupados por haber llevado una acción que claramente puede ser contraria a la Constitución y que le podría generar muchos problemas a Trump en Estados Unidos.

¿Qué tantos problemas le puede generar a Trump en Estados Unidos?

Bueno, ya están hablando incluso algunos congresistas de la posibilidad de iniciar un 'impeachment' como resultado de violación a la Constitución. Y ese puede ser el problema mayor: que Trump entre en un proceso de impeachment en el que durante un tiempo determinado la discusión sea si se debería sacar del poder a Donald Trump. Me parece que, por eso, es un escenario muy desestabilizador para Estados Unidos y muy desgastante para un gobierno.

¿Qué gana Estados Unidos con este apoyo a Israel?

¿Qué gana hace tiempo, no? Este apoyo no es nuevo, no es culpa de Donald Trump. Israel se ha convertido durante mucho tiempo en el principal aliado de Estados Unidos en una región históricamente inestable. Una relación que no pasa por lo que Trump haya hecho o dicho, es una relación que viene de mucho de atrás y que ha pasado gobiernos tanto republicanos como demócratas.

Creo que para Estados Unidos, Israel ha sido históricamente, desde los tiempos de la Guerra Fría, un 'pivot' clave en el Medio Oriente. Últimamente, es una región que ha estado marcada por el terrorismo islamista, por grupos radicales, por gobiernos que no son muy amigos de Estados Unidos, como lo es el iraní y el régimen sirio, como el de Bashar al-Ásad. En ese contexto, Israel ha sido una cuña importante para Estados Unidos en una región inestable.

Y eso que no hemos hablado del ataque a bases nucleares. Un ataque que claramente está cuestionado por el derecho internacional humanitario. La Organización Internacional de Energía Nuclear Atómica, la OIEA, ha señalado que no se pueden atacar bases nucleares por las consecuencias que esto podría traer.

Es más, en el conflicto de Ucrania, una de las principales críticas de Occidente hacia Rusia en su accionar contra Ucrania es que no debía tocar sus bases nucleares.

Es verdad. Como tú dices, eso se supone que está prohibido. Lo han juzgado en el caso de Rusia y Ucrania, pero ahora Israel lo hace y Estados Unidos lo hace. ¿Van a ser juzgados o no va a pasar nada?

El problema de la dinámica del poder a nivel internacional es que, probablemente, muchos de estos casos puedan pasar sin ningún tipo de sanción. Pero, ojo, recordemos que Netanyahu e Israel están siendo seriamente cuestionados. Israel en la Corte Internacional de Justicia La Haya, Netanyahu en el Tribunal de la Corte Penal Internacional. Entonces ya existen espacios y foros que están desarrollando el tema de Israel. Esto sería obviamente una raya más al tigre.

Lamentablemente, el poder de Estados Unidos muchas veces evita que alguno de sus líderes o altas autoridades puedan finalmente recibir sanción por las decisiones que toman y eso, lamentablemente, es producto de la propia dinámica del sistema internacional.