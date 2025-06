El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, lanzó este miércoles una dura advertencia a Estados Unidos en medio de la creciente tensión con Israel. En un adelanto de su discurso televisado, Jameneí afirmó que cualquier intervención militar estadounidense contra su país provocará “daños irreparables”, al tiempo que reafirmó que la nación iraní no se rendirá.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, señaló, según medios estatales.

Este mensaje, el segundo que emite públicamente desde el inicio del conflicto con Israel el pasado viernes, refuerza la postura desafiante de Teherán frente a una posible escalada regional. La declaración de Jameneí se da mientras la comunidad internacional observa el intercambio de amenazas y acciones militares entre Irán e Israel, y el papel que Estados Unidos pueda asumir en el conflicto.

Líder supremo de Irán responde a la amenaza de Donald Trump

Donald Trump elevó la tensión en Medio Oriente al afirmar que Estados Unidos conoce la ubicación exacta del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y que podría eliminarlo si así lo decide. “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”, escribió en su red Truth Social.

Las declaraciones de Trump, emitidas mediante una red social y no de manera oficial, fueron interpretadas como una señal de respaldo al gobierno israelí y una advertencia directa al régimen de Teherán. La retórica empleada alimenta el temor de una escalada regional, justo cuando Irán ha intensificado sus amenazas y descartado cualquier forma de rendición ante una eventual intervención extranjera.

Trump asegura que Irán intentó negociar con Estados Unidos

Trump afirmó este miércoles, tras el pronunciamiento de Alí Khamenei, que Irán “todavía quiere negociar” y que incluso propuso enviar una delegación a la Casa Blanca, aunque reconoció que ya es “muy tarde” para retomar conversaciones bilaterales, dado el alto nivel de tensión actual. El expresidente criticó a Teherán por no haberse mostrado dispuesto a entablar diálogo hace dos semanas.

Irán, por su parte, desmintió categóricamente la versión estadounidense de que haya buscado oficialmente conversaciones en la Casa Blanca. La misión iraní ante la ONU aseguró que “no mendigan” y rechazó que hayan solicitado un encuentro, considerándolo “información inexacta”.

Afirmaciones de Trump fueron negadas por Irán

La Misión de Irán ante la ONU desmintió este miércoles las declaraciones de Trump, quien afirmó que Teherán había sugerido acudir a la Casa Blanca para negociar el fin del conflicto con Israel. A través de un comunicado, la delegación iraní calificó las afirmaciones como “mentiras despreciables” y negó rotundamente que algún funcionario del régimen haya solicitado negociar bajo esos términos.

“Ningún funcionario iraní ha pedido jamás humillarse ante la Casa Blanca”, aseguró la representación diplomática, que también criticó las amenazas de Trump contra el líder supremo Alí Jameneí. “Irán NO negocia bajo presión, NO aceptará la paz bajo presión y ciertamente NO con un ex belicista aferrado a su relevancia”, concluyó el pronunciamiento.