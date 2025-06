California: CBP anunció que este puerto de entrada al lado oeste de EEUU tendrá importantes cambios

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que a partir del 3 de junio de 2025, el puerto de entrada de Calexico Oeste, en California, estrenará carriles Ready para vehículos de pasajeros. Esta iniciativa busca facilitar y acelerar el paso de viajeros que cuenten con documentos compatibles con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Los cambios aplican para quienes crucen desde México hacia Estados Unidos a través de esta ruta y posean los documentos habilitados que permiten usar estos carriles especiales. CBP espera así optimizar la experiencia en la frontera y reducir tiempos de espera para quienes cumplan con los requisitos.

Documentos compatibles para acceder a los carriles Ready en Calexico Oeste

Para utilizar estos nuevos carriles en California, los viajeros deberán contar con alguno de los siguientes documentos que incorporan tecnología RFID:

Tarjetas de pasaporte estadounidense.

Licencias de conducir mejoradas.

Cartas tribales mejoradas.

Tarjetas de cruce fronterizo mejoradas.

Tarjetas de residente permanente mejoradas.

Tarjetas del Programa de Viajero Confiable (NEXUS, SENTRI, Global Entry o FAST).

Es importante señalar que las licencias REAL ID no califican para los carriles Ready, dado que no cumplen con los requisitos RFID necesarios. Por ello, no todos los documentos estatales permiten este acceso.

¿Cómo funcionarán los carriles Ready y recomendaciones para los viajeros?

El carril Ready permitirá a los usuarios pasar por el puerto de entrada de Calexico Oeste mostrando sus tarjetas habilitadas a los lectores RFID instalados antes de llegar al oficial de inspección. Las autoridades mexicanas habilitarán un carril exclusivo vía Mexicali para que los viajeros elegibles puedan acceder directamente.

Quienes posean documentos con RFID podrán elegir entre los carriles Ready o los carriles de procesamiento general. Sin embargo, para acceder a carriles SENTRI, es obligatorio estar inscrito en el Programa de Viajeros Confiables y contar con un documento TTP válido.

CBP recomienda a los viajeros mantener sus tarjetas listas y visibles para agilizar el proceso y evitar demoras innecesarias en la frontera.