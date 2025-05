Una investigación del Hospital de Rouen ha encendido las alarmas en Europa. Un banco de esperma privado informó que uno de sus donantes era portador de una mutación genética asociada al cáncer. La mutación ya ha sido relacionada con al menos 10 casos de cáncer infantil en niños nacidos por inseminación artificial.

Ante lo revelado, las y los expertos ya habían advertido sobre los riesgos sociales y psicológicos de utilizar el esperma de un solo donante para concebir numerosas hijas e hijos en distintos países. Sin embargo, el caso más reciente, que involucra a 67 menores nacidos entre 2008 y 2015, ha encendido todas las alarmas.

¿Cómo una donación de esperma terminó en varios casos de cáncer infantil en Europa?

La donación se realizó en 2008, cuando aún no se conocía la relación entre esta mutación genética y el cáncer, por lo que las técnicas de cribado de la época no habrían detectado el riesgo. No obstante, el laboratorio de Kasper concluye que es muy probable que la mutación esté relacionada con el síndrome de Li-Fraumeni, una condición hereditaria que predispone al desarrollo de diversos tipos de cáncer.

La variante genética fue detectada en 23 niños, de los cuales 10 ya han sido diagnosticados con distintos tipos de cáncer, incluyendo leucemia y linfoma no Hodgkin, una enfermedad que afecta a los glóbulos blancos.

¿Cuál es la variante de la mutación del donante de esperma?

Según Infosalus, de Europa Press, el caso comenzó a investigarse en 2013, cuando un médico francés contactó al laboratorio de la doctora Kasper. El motivo: varios de sus pacientes habían recibido una carta de un banco de esperma privado europeo advirtiendo que el donante presentaba una mutación en el gen TP53.

Como medida preventiva, todos los niños nacidos entre 2008 y 2015 a partir de esta donación están siendo sometidos a un seguimiento médico exhaustivo. El objetivo es detectar signos tempranos de enfermedades graves mediante resonancias magnéticas tanto cerebrales como de cuerpo entero, ecografías abdominales y otros exámenes clínicos.