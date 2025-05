Trump exige investigar a Beyoncé y Bruce Springsteen por presunto apoyo ilegal a Kamala Harris

El presidente Donald Trump continúa intensificando su disputa contra el cantante Bruce Springsteen y Beyoncé, quien señaló a ambos artistas de "haber recibido dinero" tras apoyar a la exvicepresidenta Kamala Harris durante las elecciones del 2024.

La mañana de este lunes, en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que Harris habría pagado a Springsteen por su "mal desempeño durante su campaña para presidente". "¿No es esa una contribución de campaña importante e ilegal". Además, cuestionó la legitimidad de los patrocinios de Beyoncé y Oprah, insinuando que les pagaron por "su apoyo".

Trump y sus enfrentamientos con artistas

No es la primera vez que Trump se enfrenta a artistas que no comparten su ideología, uno de ellos es Bruce Sprinsteen quien apoyó la campaña presidencial de 2024 a Kamala Harris. De la misma manera alegó, sin pruebas, unos presuntos pagos ilícitos a Beyoncé, Oprah y Bono de U2.

"¿CUÁNTO LE PAGÓ KAMALA HARRIS A BRUCE SPRINGSTEEN POR SU MALA ACTUACIÓN DURANTE SU CAMPAÑA PRESIDENTAL? ¿POR QUÉ ACEPTÓ ESE DINERO SI ES TAN FAN DE ELLA? ¿NO ES UNA CONTRIBUCIÓN DE CAMPAÑA IMPORTANTE E ILEGAL? ¿QUÉ HAY DE BEYONCÉ? …¿Y CUÁNTO FUE PARA OPRAH (Winfrey) Y BONO (de U2)?", escribió Trump en cuenta de Truth Social.

En el hilo de su publicación también sostuvo que va a "pedir una investigación a fondo sobre este asunto. Los candidatos no pueden pagar por APOYO, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento". Líneas más abajo se lee: "este fue un esfuerzo muy costoso y desesperado para aumentar artificialmente su escasa audiencia. ¡NO ES LEGAL! Para estos 'artistas' antipatriotas, esto fue simplemente una forma CORRUPTA E ILEGAL de capitalizar un sistema quebrado".

Trump a Bruce Springsteen: "imbécil prepotente"

Los ataques de Trump hacía Springsteen comenzaron cuando el cantante de Nueva Jersey declaró en un concierto en Reino Unidos: "Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora".

Ante ello, el presidente de Estados Unidos llamó "imbécil prepotente" a Springsteen: "Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos".

"Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país", expresó Trump.