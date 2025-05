Conoce las facciones que se disputan el papado en el cónclave 2025 y cómo el legado de Francisco influirá en la elección

Los 135 cardenales con derecho a voto, los cuales pueden participar hasta los 80 años, comenzarán las votaciones en la Capilla Sixtina, un escenario donde se evidenciarán tanto los acuerdos como las diferencias que habrán surgido en reuniones previas o durante encuentros informales.

Con el avance del cónclave, nuevos posicionamientos comenzarán a formarse, sobre todo después de conocer los resultados de cada ronda de votación. La elección se realiza solo cuando dos tercios de los cardenales se ponen de acuerdo sobre el mismo candidato, lo que da paso a un periodo de reflexión y debate entre ellos.

El "partido de Francisco" parece tener la ventaja, ya que 108 de los 135 cardenales con derecho a voto fueron designados por él. No obstante, la idea del sucesor natural es todavía debatida, ya que no todos los cardenales designados por el papa Francisco comparten su perspectiva. Algunos llegan incluso a rechazar la concepción de decidir quién será el futuro pontífice extendiendo la idea de las elecciones políticas o las circunstancias.

Los expertos a través de BBC News señalan que Francisco no dejó un sucesor claro, como lo fue en el caso de Benedicto XVI, que se le consideró durante mucho tiempo el sucesor natural de Juan Pablo II considerado el "más importante" en el papado del primero.

Por otro lado, las lecturas de varios analistas sostienen que Francisco no tenía planeada su sucesión, sino que se ocupaba únicamente de aquello que consideraba que era necesario para la Iglesia y el pueblo.

Las peticiones del papa Francisco

Lidice Meyer Pinto Ribeiro en su recientemente libro "El cristianismo en femenino" destaca que Francisco confiaba en que su sucesor no solo llevaría a cabo las reformas que él había iniciado, sino que las desarrollaría. No obstante, la Iglesia no comparte plenamente su perspectiva, ya que existe una corriente conservadora que se opone a las reformas ya realizadas.

El papa Francisco firmando una de sus reformas Foto: El Colombiano

De otro lado, el teólogo Frei Betto comentó a BBC News que no todos los cardenales nombrados por Francisco son progresistas, puesto que el criterio de la elección que realizó Francisco durante el cónclave no tuvo solo en cuenta la ideología, sino que tuvo también en cuenta la representación de diversas regiones, y el respeto a consensos de los obispos locales, lo que suponía que Francisco nombrara cardenales procedentes de uno y otro tipo de tendencia, y de hecho algunos conservadores.

El sociólogo Ribeiro Neto también resalta en su libro que Francisco no eligió a los cardenales con base en su enfoque pastoral, sino con el propósito de descentralizar la Iglesia, que había estado históricamente centrada en Italia y Europa. Durante su papado, Francisco redujo significativamente la representación de cardenales italianos en la Curia, marcando un cambio respecto al pasado.

Aunque no todos los cardenales elegidos se alinean con su visión, Francisco respetó diversas corrientes dentro de la Iglesia, nombrando tanto a cardenales progresistas como a conservadores. Entre los conservadores se destacan el italiano Marcello Semeraro, el chileno Fernando.