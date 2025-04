Mario Salcedo, un millonario de 72 años nacido en Cuba, cambió la rutina de ciudad por viajes a bordo de algunos de los cruceros más lujosos del mundo. 'Super Mario', como lo conoce la gente, ha pasado los últimos 25 años recorriendo los mares, con algunos escasos días al año en tierra firme, la cual ya no se siente normal para él y asegura que le da mareos.

Salcedo, quien debe pagar unos 100.000 euros al año para costearse un camarote con balcón en los cruceros de Royal Caribbean, trabaja 5 horas al día y pasa el resto de su tiempo recorriendo la cubierta, bebiendo whisky y disfrutando los espectáculos a bordo. El último 5 de enero, el empresario celebró su viaje número 1.000 en los barcos de Explorer of the Seas, en un recorrido que salió de Miami y pasó por Panamá y el sur del Caribe durante 11 noches.

La historia de 'Super Mario', el millonario que vive en un crucero

Mario llegó a la ciudad de Miami a los 7 años y trabajó allí por dos décadas en una compañía multinacional. No obstante, comenzó a sentir el peso de la rutina y, de esta forma, abrió su propia agencia de gestión de riquezas e inversión para atender a multimillonarios. En 1997, tuvo una revelación mientras hacía su primer viaje en un crucero: decidió que este era el estilo de vida que quería llevar por el resto de sus días.

En 2000, 'Super Mario' tomó un crucero Voyager of the Seas y solo volvió a pisar tierra firme en muy contados días, así como durante un receso de 15 meses a causa de la pandemia por COVID-19. “Vivir la vida en un crucero es básicamente escapar de la realidad: sales del mundo que conoces y dices, no quiero ser parte de ese mundo nunca más. Quiero crear mi propio mundo, mi propia realidad", expresó Salcedo en el cortometraje documental sobre su vida, "The happiest guy in the world", estrenado en 2018.

Salcedo planifica su agenda de viajes con 3 años de anticipación y tiene unas 150 reservas confirmadas. Es el pasajero más frecuente del programa Crown & Anchor de Royal Caribbean y ha sido tan fiel a esta línea que algunos de los barcos que la integran tienen espacios acondicionados a la medida del periodista, con el rótulo "Oficina de Super Mario". El cubano comentó que logra sustentar esta vida de lujo gracias a su trabajo como gestor de inversiones.

Las ventajas de la vida de Mario saltan a la vista. "No tengo hipoteca, no tengo que sacar la basura, no tengo que limpiar… Ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiero hacer", comenta. Los destinos favoritos de este millonario incluyen el mar Caribe, en el que ha realizado el 70% de sus viajes, y el canal de Panamá, aunque también ha recorrido impresionantes parajes de Europa y Asia.

El mal de desembarque de 'Super Mario' que le provoca mareos en tierra

Pero la vida sobre los cruceros también tiene inconvenientes. Salcedo explicó que, luego de pasar tanto tiempo en el mar, tiene problemas para adaptarse a la tierra firme. "He perdido mis piernas terrestres. Me balanceo tanto que no puedo caminar en línea recta. Estoy tan acostumbrado a estar en barcos que me siento más cómodo que en tierra", aseguró.

Este fenómeno es conocido como mal de desembarque y consiste en la sensación de mareo y balanceo corporal constante luego de que la persona pasó mucho tiempo en un entorno de movimiento constante, como en los barcos; al contrario de lo que suele ocurrir con los viajeros ocasionales, que sufren el mareo al navegar sobre olas en movimiento.