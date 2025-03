Irán rechaza negociación con Estados Unidos sobre programa nuclear mientras persista política de "máxima presión"

Canciller iraní enfatizó que Teherán no cederá ante amenazas impuestas por Washington. Foto: composición LR / AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha declarado que no negociará con Estados Unidos acerca del programa nuclear mientras Donald Trump continúe con la aplicación de su política de "máxima presión". "Si Estados Unidos quiere volver a un nuevo acuerdo nuclear con Irán, naturalmente debe observar las condiciones de una negociación justa y equitativa", advirtió. Asimismo, indicó que sí están en negociaciones con Rusia y China.

Las declaraciones de Araghchi, citadas por AFP, responden a un mensaje directo de Donald Trump hacia Irán. El presidente de los Estados Unidos dijo en una entrevista con Fox Business que había enviado una carta al gobierno iraní para pedir que aceptara negociar o enfrentaría una acción militar. "Tenemos que hacer algo porque no podemos permitirles tener un arma nuclear”, comentó a la prensa. No obstante, posteriormente, la misión iraní ante la Organización de Naciones Unidas negó haber recibido el escrito.

Abbas Araghchi rechaza negociar con Trump

Araghchi ha explicado que la negativa a entablar conversaciones con Estados Unidos responde a la estrategia de "máxima presión" implementada por Trump. Tal medida intensificó las sanciones económicas contra Irán, con el objetivo debilitar su economía y obligarlo a ceder en temas relacionados con el programa nuclear y su política en la región.

"No entraremos en negociaciones directas con los EE.UU. mientras continúen con su política de máxima presión y sus amenazas, pero eso no significa que, en lo que respecta a nuestro programa nuclear, no negociemos con otras partes", declaró a AFP.

Según el diplomático, Irán solo aceptará dialogar con Estados Unidos bajo condiciones de respeto mutuo y equidad. Araghchi subrayó que Irán ha demostrado su voluntad de alcanzar acuerdos justos, como lo evidenció la firma del JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto) en 2015, acuerdo que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, la salida unilateral de Estados Unidos del JCPOA en 2018 y el restablecimiento de las sanciones minaron la confianza de Teherán en la administración estadounidense.

A pesar del distanciamiento con Washington, Irán mantiene comunicación con las otras potencias involucradas en el JCPOA. Araghchi aseguró que las negociaciones continúan con Francia, Alemania, Reino Unido, así como con Rusia y China, en búsqueda de un mecanismo que permita preservar el acuerdo nuclear.

Amenazas de Trump hacia Irán

Donald Trump ha reafirmado su postura de presión sobre Irán al declarar que había enviado un mensaje a Teherán instándolo a negociar o enfrentar una acción militar. La amenaza no es aislada. Según reportes, la administración de Trump ha incrementado la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico y ha aprobado ataques selectivos contra intereses iraníes.

Araghchi también respondió a la posibilidad de un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes. Aseguró que el programa atómico de Irán no podría ser destruido por vía militar, ya que la tecnología adquirida no se limita a infraestructuras físicas, sino que reside en el conocimiento de sus científicos. Advirtió que cualquier agresión de Israel recibiría una respuesta "proporcionada y equilibrada".

¿En qué consiste el programa nuclear iraní?

El programa nuclear de Irán es uno de los temas más controvertidos en la diplomacia internacional. Teherán insiste en que sus avances nucleares tienen fines pacíficos, orientados a la generación de energía y el desarrollo científico. Sin embargo, Estados Unidos e Israel sostienen que existe el riesgo de que Irán busque desarrollar armamento atómico.

El JCPOA, firmado en 2015 entre Irán y seis potencias mundiales, impuso restricciones a las actividades nucleares iraníes a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Tras la retirada de Estados Unidos en 2018, Irán comenzó a incumplir gradualmente sus compromisos, aumentando el nivel de enriquecimiento de uranio y reduciendo la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).