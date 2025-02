"Ella ya no aguanta más": EPS niega la eutanasia a joven de 20 años en Colombia

En Colombia, donde la eutanasia es legal desde 2015, el caso de Erika Yanira Morales ha generado controversia. La joven, oriunda de Pasto, Nariño, quedó cuadripléjica tras un incidente en 2021 y, desde entonces, sufre dolores insoportables. A pesar de su solicitud para acceder a una muerte digna, su EPS, Emssanar, ha negado el procedimiento, argumentando que no cumple con los criterios establecidos.

Noticias Caracol informó sobre la situación de Erika, quien, a sus 17 años, sufrió un golpe con una botella durante una salida a una discoteca, lo que le provocó un infarto cerebral y la dejó sin movilidad. Tras pasar un año y siete meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), despertó sin poder moverse ni hablar. Comunica sus deseos señalando letras del abecedario, y fue así como expresó su intención de acceder a la eutanasia.

Familiares de la joven respaldan su decisión

Tatiana Morales, hermana de Erika, reveló que la joven padeció un infarto cerebral que le ocasionó graves secuelas. “El especialista nos indicó que no habría posibilidad de recuperación”, expresó. Desde ese momento, Erika ha tenido que lidiar con un sufrimiento físico y emocional persistente.

Sus familiares relatan que, debido a su incapacidad para hablar, se comunica señalando las letras del abecedario. A través de este método, la joven manifestó su deseo de recibir una muerte digna. “Nos pidió que solicitáramos la eutanasia, ya que no soporta más el dolor”, comentó su hermana, resaltando la angustiante situación que atraviesa Erika.

A pesar de la devastación que enfrenta la familia, decidieron respaldar la elección de Erika. No obstante, la EPS Emssanar rechazó su solicitud, tal como lo informó Alba Morales, madre de la joven. “Tengo la respuesta que me dieron. Es decir, no es favorable”, expresó. Ante esta negativa, los familiares siguen explorando opciones para hacer realidad el anhelo de su hija.

Barreras en el acceso a la eutanasia en Colombia

Aunque la eutanasia es un derecho reconocido en Colombia, los pacientes enfrentan obstáculos significativos para acceder a este procedimiento. Según el Ministerio de Salud, la muerte digna busca garantizar que las personas puedan morir cuando enfrentan sufrimientos y dolores intensos, siempre que sea su voluntad de manera clara y consciente. Sin embargo, en la práctica, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a menudo niegan estas solicitudes.

El caso de Erika no es aislado, en 2024, Javier Acosta, un hombre de 36 años, también enfrentó dificultades para acceder a la eutanasia después de que una infección bacteriana lo dejara en silla de ruedas y desarrollara cáncer de sangre. Aunque finalmente se le permitió el procedimiento, su caso evidenció las trabas burocráticas existentes.

El impacto emocional y físico en los pacientes y sus familias tras el rechazo a la solicitud de la eutanasia

La negativa al acceso a la eutanasia no solo prolonga el sufrimiento físico de los pacientes, sino que también afecta emocionalmente a sus familias. Alba Morales relató cómo su hija, antes activa y llena de vida, ahora depende completamente de otros para sus necesidades básicas. La familia apoya la decisión de Erika, pero se enfrenta a la burocracia del sistema de salud.

Casos como el de Erika resaltan la necesidad de una revisión en los protocolos de las EPS y una mayor empatía hacia los pacientes que buscan ejercer su derecho a una muerte digna. La falta de acceso adecuado a este derecho puede llevar a un sufrimiento prolongado e innecesario, tanto para los pacientes como para sus seres queridos.