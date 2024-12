El país que lidera la construcción sostenible en América Latina: no es Perú y es el cuarto con más edificios sustentables en el mundo. Foto: composición LR / iStock / Sika / Economía

El país que lidera la construcción sostenible en América Latina: no es Perú y es el cuarto con más edificios sustentables en el mundo. Foto: composición LR / iStock / Sika / Economía

La construcción sustentable se ha convertido en un tema crucial en América Latina, donde varios países buscan equilibrar desarrollo urbano y cuidado del medio ambiente de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En este contexto, aunque muchos países se encuentran preocupados por este asunto, uno destaca por encima de los demás.

"Desde nuestra gestión, los países que más tienden a invertir en construcción sostenible son sobre todo los que ya tienen su taxonomía verde o están avanzados en su desarrollo, como Brasil, México, Chile o Argentina", señaló la líder de Desarrollo de Negocios del GBCI, María Alex Cardona, para el portal Bloomberg Línea.

¿Cuál es el país que lidera la construcción sostenible en América Latina?

Según datos recientes de la organización independiente Green Business Certification Inc. (GBCI), Brasil es el país que lidera la construcción sostenible en América Latina, con 58.977.282 m2 de edificación. Asimismo, de acuerdo con el World Green Building Trends 2019, esta nación es la cuarta en el mundo con más edificios certificados con Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), detrás de Noruega, Irlanda y Canadá.

Ciudades como São Paulo y Río de Janeiro concentran gran parte de estas edificaciones, destacándose por iniciativas innovadoras que combinan diseño arquitectónico y tecnología sustentable. Un ejemplo destacado es el Hotel Aliah, uno de los proyectos más sostenibles de Brasil, desarrollado con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 2014. Este hotel se caracteriza por sus cubiertas ajardinadas, el uso de iluminación natural y una completa integración con el entorno, lo que lo convierte en un referente de arquitectura ecológica en la región.

¿En qué posición se encuentra Perú en construcción sostenible en América Latina?

Aunque Brasil lidera la región, otros países como Perú también están avanzando en la incorporación de prácticas de construcción sostenible. El territorio nacional se encuentra quinto dentro de una lista de diez países de América Latina, solo detrás de Chile, Colombia, México y el gigante sudamericano.

Brasil: 58.911.828 m2 México: 46.419.791 m2 Colombia: 15.241.597 m2 Chile: 8.040.972 m2 Perú: 6.318.235 m2 Argentina: 5.974.872 m2 Costa Rica: 3.93.697 m2

Según señaló Alex Cardona a Bloomberg Línea, es fundamental ofrecer beneficios fiscales o financieros a los proyectos que implementen prácticas sostenibles verificadas y certificadas por una organización independiente de tercera parte. Este enfoque busca incentivar la adopción de medidas que contribuyan al desarrollo sostenible y al respeto por el medio ambiente.

Además, destacó la importancia de capacitar a los profesionales del sector en técnicas y normativas de construcción sostenible. También subrayó la necesidad de establecer y hacer cumplir regulaciones específicas que impulsen la sostenibilidad dentro de la industria de la construcción, fomentando prácticas responsables y eficientes.

¿Qué criterios se consideran para que una construcción sea considerada sostenible?

La certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) es el estándar más reconocido a nivel mundial para evaluar la sostenibilidad de edificios. Para obtener esta certificación, un proyecto debe cumplir con una serie de criterios que abarcan diferentes áreas clave:

Eficiencia energética: el diseño de los edificios debe minimizar el consumo de energía mediante el uso de fuentes renovables y tecnologías avanzadas. Gestión del agua: es esencial implementar sistemas que optimicen el uso del agua y fomenten su reutilización. Materiales sostenibles: los proyectos deben priorizar el uso de materiales reciclados y locales, reduciendo así el impacto ambiental. Calidad ambiental interior: garantizar espacios saludables para los ocupantes mediante sistemas de ventilación eficientes y materiales libres de compuestos tóxicos. Reducción de emisiones de carbono: diseñar edificios que contribuyan a la mitigación del cambio climático a través de técnicas como el aislamiento térmico y la incorporación de vegetación en las fachadas.

Estos criterios no solo aseguran una menor huella ambiental, sino que también ofrecen beneficios económicos a largo plazo, como la reducción de costos operativos y el aumento del valor de las propiedades.