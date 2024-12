China apuesta por la minería marina y países de América Latina serían claves para competir con Estados Unidos

La minería en el fondo del mar se ha convertido en una nueva frontera de competencia por recursos estratégicos como el níquel, cobalto, manganeso y cobre, esenciales para tecnologías como baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. China, con cinco licencias de exploración otorgadas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), lidera los esfuerzos para extraer estos minerales en aguas internacionales.

Según un informe del Pacific Journal, China necesita reforzar alianzas con países como los de América Latina, África y las islas del Pacífico para mantener su liderazgo. De esta manera, podría incrementar su capacidad tecnológica en minería oceánica y también contrarrestar la influencia de Estados Unidos, que ha mostrado preocupación por el control chino de los recursos submarinos.

China lidera la carrera por la minería de fondos marinos para recursos críticos

El océano Pacífico alberga vastos depósitos de minerales estratégicos en forma de nódulos de manganeso, que se encuentran a profundidades de hasta 5.000 metros. En esta carrera por los recursos submarinos, China ha destacado como un actor clave al avanzar en tecnología de minería submarina y desarrollar equipos especializados para la extracción sostenible.

Sin embargo, esta ventaja no está exenta de retos. Beijing aún enfrenta competencia de potencias como Japón y la Unión Europea, que también buscan asegurar estos recursos. Mientras tanto, Estados Unidos, al no ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no tiene acceso directo a la exploración de estas zonas, lo que aumenta la tensión geopolítica en la región.

China busca alianzas con América Latina para la minería de fondos marinos

América Latina emerge como un socio clave en la estrategia china para dominar la extracción de minerales marinos. Países como Brasil, Chile y Perú, ricos en recursos naturales y con experiencia en minería terrestre, podrían ser cruciales para apoyar el desarrollo tecnológico y la gobernanza de los océanos.

Además, Beijing busca establecer acuerdos de cooperación marítima con naciones latinoamericanas, que también ven en la minería marina una oportunidad para diversificar sus economías. Según expertos, estos acuerdos permitirían a América Latina beneficiarse de los avances tecnológicos en minería submarina y obtener una participación significativa en la extracción de recursos críticos del océano.