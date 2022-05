El secuestro de una mujer chilena en Perú por casi 4 años es noticia en medios de ese país

La ciudadana chilena Viera Rivera Salazar, de 42 años, y su hija (2) permanecieron secuestradas por casi 4 años en la vivienda de su esposo, Giorgio Armas Gabrieli, y sus suegros en Chiclayo, Perú. El hecho ha conmocionado al país vecino, lo que ha sido reflejado en diversos medios locales.

El portal Bio Bio de Chile tituló: “Rescatan a chilena y su hija en Perú: esposo las tuvo 4 años encerradas”. En el informe se destaca que la víctima es oriunda de Traiguén, región de La Araucanía.

Precisa, además, que allanaron la vivienda tras denuncias sobre la situación en la que estaba la mujer. La investigación se originó luego de que una vecina avisara de que el último 1 de mayo se cayera y desmayara en el baño, golpeándose la cabeza.

Publicación en el portal Bio Bio de Chile hoy, jueves 19 de mayo de 2022. Foto: captura web

Meganoticias recoge las declaraciones que ofreció Viera Rivera tras el rescate. “Conocí a mi esposo por Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

Publicación de Meganoticias de hoy, jueves 19 de mayo de 2022. Foto: captura web

En La Cuarta ofrecieron detalles de Giorgio Armas Gabrieli, acusado de secuestrar a su esposa chilena en una vivienda en Chiclayo.

Publicación en La Cuarta hoy, jueves 19 de mayo de 2022. Foto: captura web

El sujeto ofreció declaraciones a un medio televisivo de Chile y aseguró que la bebé de ambos nació en una clínica en el Perú.

Trascendió que las investigaciones continúan para determinar los detalles del caso. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.