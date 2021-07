Miles de personas exiliadas y miembros de la comunidad cubana en Miami pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a los organismos internacionales “acciones concretas” para recuperar la libertad en Cuba, incluida una posible “intervención militar” para derrocar al régimen comunista.

La disidente cubana Rosa María Payá pidió “solidaridad” con la población cubana que el domingo11 de julio salió a la calle en numerosas ciudades de la isla en protestas antigubernamentales no vistas en décadas; no obstante, solicitó que esta sea en forma de “acciones y no de palabras”.

Payá también exigió, además, sanciones internacionales y no solo de EE. UU. para los gobernantes en la isla, a fin de que no reine la “impunidad”. También demandó “consecuencias” para las multinacionales que hacen negocios en Cuba y que lucran con el “sufrimiento de los cubanos”.

“Biden, tus acciones están apoyando el genocidio cubano” y “Biden, si no intervienes ahora, los rusos lo harán”, rezaban dos grandes carteles que portaban los manifestantes en el reflejo de un sentir generalizado entre los asistentes.

Entre las consignas más coreadas estuvieron “Intervención” y “Libertad”, pero también “Biden responde”, “Queremos acción” y “Asesinos”, en referencia al régimen.

Si el anterior domingo miles de personas salieron a la Calle Ocho de Miami para insuflar ánimos a los cubanos para persistir en las protestas de ese 11 de julio y la petición de libertad en la isla, el mensaje de este último sábado tenía como objetivo el Gobierno de EE. UU. y la comunidad internacional.