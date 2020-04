Editor de diario alemán a Xi Jinping: “China es un estado de vigilancia que infectó al mundo"

Julian Reichelt, el editor del diario Bild, uno de los más leídos en Alemania, escribió una carta abierta al presidente de China Xi Jinping, luego de que la Embajada del país asiático en Berlín se quejara de una publicación de dicho medio.

El artículo de la polémica se titula “Lo que China nos debe” y hace referencia a la supuesta negligencia china, la catástrofe en vidas y pérdidas económicas que ha ocasionado la propagación del nuevo coronavirus en Alemania.

En el texto también se hace un cálculo de la deuda de China a Alemania en 149 millones de euros, por daños atribuidos a la enfermedad COVID-19.

En tanto, el editor de Bild volvió a hacer uso de las plataformas del diario para publicar una carta abierta dirigida al mandatario chino.

“Usted vigila todo, cada ciudadano, pero se niega a vigilar los mercados húmedos enfermos en su país. Usted cerró cada periódico y sitio en la web crítico con su régimen, pero no los puestos que venden sopa de murciélagos", se puede leer en el texto.

“Usted no solo vigila a su gente, la está poniendo en peligro y con ellos al resto del mundo. (...) Una nación que no es libre, no es creativa (...) no es innovadora, no inventa nada. Es por eso que ha hecho de su país el campeón mundial de robo de propiedad intelectual", reza uno de los fragmentos de la carta.

“Sus laboratorios en Wuhan han estado investigando coronavirus en murciélagos , pero sin mantener los mayores estándares de seguridad. ¿Por qué sus laboratorios tóxicos no son tan seguros como las prisiones para los prisioneros políticos? (...) ¿Le gustaría explicarle a las viudas, hijas, hijos, esposos, padres en duelo de las víctimas de coronavirus alrededor del mundo?", se pregunta Reichelt en la misiva.

Además, envía un contundente mensaje a Xi Jinping: “Su poder se está desmoronando. Usted ha creado una China sin escrutinio, sin transparencia. (...) un estado de vigilancia. China es ahora conocido como un estado de vigilancia que infectó al mundo con una enfermedad mortal. Ese es su legado político".

El periodista también respondió a un mensaje enviado por la Embajada del gigante asiático.

"Su mensaje dice que no haría justicia a la amistad tradicional de nuestros pueblos. Supongo que lo considera una gran amistad si ahora envía generosamente máscaras alrededor del mundo. No llamo a esto amistad, sino imperialismo sonriente”, remarcó.

El comunicador fue aún más enfático en su mensaje al mandatario y aseguró que el líder chino no podrá salvar su poder personalmente. “Creo que tarde o temprano Corona significará tu fin político”, sentenció.