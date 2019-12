Padre confesó mediante un audio de WhatsApp que abusó sexualmente de su hija de 11 años [VIDEO]

Beatriz, madre de la menor de 11 años, acudió a la comisaría más cercana cuando tuvo en su poder un audio de WhatsApp en el que se oye claramente como el progenitor de la pequeña confiesa haber tocado indebidamente a la niña en su propia vivienda de Merlo, Argentina.

Asimismo, detalla lo que le realizó a la pequeña y manifiesta que, al momento de cometer dicho acto, “solo se dejó llevar”.

“No te voy a negar que manoseé a mi hija, pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé, pero ya sé qué manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por la cabeza, pero bueno", se escucha decir al acusado.

La madre de la víctima, hizo la denuncia de inmediato por tocamientos indebidos y el caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 de Morón.

Sin embargo, luego de realizar dicha acusación la pequeña confesó que su padre no solo la había tocado, sino que también habría tenido relaciones sexuales con ella, según informaciones del diario Crónica de Argentina.

“La abusaba cuando yo no estaba, la dejaba sola 5 minutos nada más y aprovechaba para manosearla. La convencía de que lo que estaba haciendo estaba bien. Le decía que era el padre y que la estaba cuidando, la trataba como si fuese la novia. La agarraba de la mano y la llevaba a la pieza para someterla", señaló desconsolada Beatriz.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en investigación y se está realizando una intensa búsqueda para dar con el agresor de la niña quien se encuentra aún en libertad.