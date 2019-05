Donald Trump fue sorprendido con calcetines inspirados en su peinado en Louisiana [FOTOS]

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un sorpresivo recibimiento a su llegada al aeropuerto de Louisiana, luego que el vicegobernador Billy Nungesser decidiera encabezar una comitiva de recepción usando unas “Trump socks”, calcetines inspirados en el rostro del mandatario que llevan incluso un peluquín bordado.

Según informa la cadena NBC, el dignatario norteamericano arribó a Louisiana por tercera vez como parte de un programa para incentivar puestos de trabajo en el sector energético y mejorar la recaudación tributaria. Lo que nunca se esperó es que la máxima autoridad de ese estado lo esperaría con las divertidas medias en la ciudad de Lake Charles.

El periodista Doug Mills del New York Times fue quien dio cuenta de la jocosa anécdota en su cuenta de Twitter. En las redes sociales tampoco faltaron comentarios de todo calibre hacia el original anfitrión, quien llegó incluso a ser acusado de exhibir una verdadera “abominación” en los pies por la revista de moda masculina “Esquire”.

Como sea, el presidente Donald Trump se mostró en todo momento satisfecho con la forma en que había sido retratado y hasta solicitó instantáneas a todos los hombres de prensa que se habían apostado en el aeropuerto de Louisiana para presenciar el encuentro.

Sin embargo, no han faltado voces que acusan algún interés detrás del aparentemente espontáneo gesto para aumentar el ego del polémico mandatario y así ganarse su simpatía con “algún tipo de beneficio”. De momento, Nungesser no se ha pronunciado sobre las críticas.

.@realDonaldTrump is greeted by Lieutenant Governor Billy Nungesser who was wearing "Trump Socks" as he arrives at the Chennault International Airport Lake Charles, LA. pic.twitter.com/DCTGtnz1VO