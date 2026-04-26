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Ataque con bomba en Colombia deja 19 fallecidos y decenas de heridos en plena escalada de violencia antes de elecciones

Autoridades confirmaron que entre las víctimas hay cinco menores de edad y que todos los afectados son civiles. Las investigaciones señalan como responsables a disidencias de las FARC.

El atentado en Cauca, donde explotó un cilindro bomba en la Vía Panamericana, causó al menos 14 muertos y más de 38 heridos. Foto: AFP
El atentado en Cauca, donde explotó un cilindro bomba en la Vía Panamericana, causó al menos 14 muertos y más de 38 heridos. Foto: AFP | AFP | AFP
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Un atentado en Cauca dejó al menos 19 civiles muertos y más de 38 heridos tras la explosión de un cilindro bomba en la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío. El ataque destruyó un autobús y varios vehículos, además de abrir un cráter en la principal carretera del suroeste de Colombia, en un hecho que agrava la crisis de orden público a semanas de las elecciones presidenciales.

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, confirmó el balance y precisó que entre los afectados hay cinco menores de edad. Todas las víctimas eran civiles, según autoridades locales.

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Disidencias de las FARC, señaladas por atentado en Cauca

Las investigaciones apuntan a las disidencias de las FARC como responsables del ataque. De acuerdo con el Ejército, integrantes de la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, lanzaron el artefacto explosivo en un tramo conocido como El Túnel.

El comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López, explicó que en la zona había un bloqueo armado y combates cercanos. “Quiero decir que es una acción terrorista clara de las estructuras de Mordisco y de la Jaime Martínez contra la población civil”, afirmó al culminar un consejo de seguridad en Cali.

La detonación causó daños a por lo menos 15 vehículos y causó una escena de destrucción en la Vía Panamericana. Testigos señalaron que la onda expansiva los lanzó varios metros. “Estábamos esperando que nos dieran paso y explotó esa bomba”, relató un agricultor presente en el lugar.

Petro califica el ataque como acto terrorista y narcotraficante

El presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a estos grupos armados. “Los que atentaron y mataron (…) son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario pidió una respuesta firme de la fuerza pública. “Quiero los mejores soldados para enfrentarlos”, añadió, en medio de cuestionamientos al resguardo en regiones golpeadas por el narcotráfico.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó solidaridad con las víctimas y aseguró que se reforzó la presencia militar en la zona. También aseguró que uno de los fallecidos pertenecía al grupo armado y manipulaba un vehículo cargado con explosivos en otro punto del departamento.

Escalada de violencia golpea al suroeste antes de elecciones

El atentado se suma a una serie de acciones violentas registradas en los últimos días en el suroeste del país. Las Fuerzas Militares señalan que en dos jornadas se contabilizaron al menos 26 ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Horas antes de la explosión, un dron impactó un radar en el Cerro Santana, en El Tambo, lo que afectó el control aéreo en la región. Además, se reportaron ataques a unidades militares y otros puntos estratégicos.

El gobernador Guzmán advirtió sobre la gravedad del momento. “Estamos ante una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso”, señaló. Asimismo, exigió acciones inmediatas del Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad.

La violencia ocurre a un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, donde el orden público se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña, en un contexto marcado por la presencia de grupos armados y economías ilegales.

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