Asesinan a dos lesbianas y escriben un mensaje de odio en sus cuerpos [VIDEO]

Un crimen de odio, ocurrido el pasado 22 de abril, ha conmocionado a Guatemala. Dos lesbianas fueron asesinadas en la región de Jalapa y, entre sus cuerpos, se encontró un mensaje de repudio a la comunidad LGBTI.

El director de Auxiliaturas de la Procuraduría de Derechos Humanos, Miguel Colop, confirmó que la nota decía: "Por panochas se murieron", en alusión al sobrenombre despectivo que se utiliza para llamar a las lesbianas y bisexuales en el país centroamericano.

Las víctimas, Betzi Esmeralda Có Sagastume y Kelli Maritza Villagrán Recinos, tenías 18 y 26 años respectivamente. Sus cuerpos fueron localizados en un sector del kilómetro 54 de la ruta al Atlántico, a inmediaciones del departamento de El Progreso, Guatemala.

Según los Bomberos Municipales Departamento, ambas fueron atacadas con arma blanca. Sus cuerpos semidesnudos estaban atados de manos.

Entre septiembre 2018 y abril de 2019, en el municipio de Jalapa fueron asesinadas tres lesbianas, según la ONG Visibles. Estos casos engrosan los 1.183 asesinatos ocurridos en Guatemala durante el primer trimestre de 2019, de acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

"Exigimos a las autoridades investigar el hecho y poner un fin a las violencias basadas en el prejuicio y el odio", aseveró la organización mediante Twitter.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Guatemala, condenó los crímenes y llamó a las autoridades a encontrar con urgencia al culpable y exigió que se implementen medidas para asegurar el “derecho a una vida libre de violencia” para la comunidad LGBTI.

@oacnudh_gt condena el brutal asesinato de dos mujeres lesbianas en Jalapa, incluyendo mensajes lesbofóbicos. La población #LGBTI tiene #Derecho a una vida libre de violencia. pic.twitter.com/In6O9l6lSS — OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) 23 de abril de 2019

El procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, se solidarizó con las familias de las víctimas y con las organizaciones de la comunidad LGBT del país.

"No podemos permitir que este tipo de crímenes con evidente tinte homófobo se den en nuestro país y sobre todo pido que no quede en la impunidad. Tenemos que mandar el mensaje que en Guatemala no se van a tolerar ese tipo de asesinatos, que tenemos que respetar, que todos los seres humanos somos libres e iguales, sin discriminación, sin estigmatización y mucho menos llegar a la violencia”, dijo en un comunicado.

Por su parte, Carlos Romero Prieto, representante de la Red Nacional de la Diversidad Sexual, que tienen a su cargo un Observatorio por muertes violentas, declaró que este caso es muy extraño "porque nunca habíamos documentado un caso así, y coincide con el caso anterior en Huehuetenango donde también el chico (José Díaz) tenía mensajes homófóbos en el cuerpo”.