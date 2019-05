"Necesita un papá": creyente retiró donación a niña con cáncer criada por lesbianas

Callie solo desea vivir. Tiene apenas 18 meses y a su corta edad los médicos en Ohio, Estados Unidos le detectaron a principios de este año un neuroblastoma avanzado, un cáncer que desarrolla tumores en algunas glándulas del cuerpo. Desde entonces su familia ha hecho todo lo posible por hacerse cargo de su tratamiento y medicinas que requiere.

Para ello sus dos madres, Tiffany Shaffer (36) y Albree Shaffer (26), ambas residentes en Cincinnati, organizaron un colecta pública en la página GoFundMe para poder ayudar a costear los gastos médicos, además de los necesarios para cubrir los de su día a día, debido a que se imposibilitan a laborar a tiempo completo ya que tienen que cuidar a Callie. Albree dejó de su empleo y Tiffany debe de intentar trabajar un poco más ya que también tiene otro hijo al que criar.

También crearon una página de Facebook donde cuentan la lucha de su hija. Evidentemente muchos se sumaron a la causa, no solo amigos y parientes, sino también desconocidos que al saber del cáncer de la niña no dudaron en depositar su colaboración en las cuentas disponibles de los Shaffer.

No obstante, la exposición del caso y a pesar del mal momento que atraviesan, ellas y su familia no han sido la excepción para ser víctimas de ataques de odio por ser lesbianas. El mismo día que a Callie se le debía someter a una operación para extraerle un tumor, Tiffany y Albree recibieron un mensaje en Facebook de una usuaria - que por sus palabras parecía ser una persona apegada a alguna religión - que se identificó como Bren Marie.

"Mis oraciones por Callie. Iba a donarle $ 7600.00, pero descubrí que sus padres son lesbianas. He elegido donar a St. Jude debido a ese hecho. Lo siento, aun así oraré por ella, pero tal vez sea la forma en que Dios les llama la atención porque ella necesita un papá y una mamá, no dos mamás", aseguró la mujer.

Tras recibir el escrito, las jóvenes se sintieron afectadas, aunque trataron de no caer en la confrontación, ya que sus fuerzas debían estar enfocadas en el cuidado de Callie. "Tratamos de no estar molestos, pero fue difícil. No podía creer que ella se contactara con nosotras para decirnos eso . Ella podría simplemente no haber donado e ignorado la página", aseguraron en entrevista con NBC.

Tiffany y Albree publicaron en su página de Facebook el pantallazo del mensaje de la mujer, cuya cuenta desde entonces no se encuentra. Puede que la haya eliminado o cambiado nombre por temor a las fuertes críticas en su contra en las redes sociales.