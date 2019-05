Avión de pasajeros se sale de pista y cae en un río en Florida

Accidente aéreo en Estados Unidos. La noche de este viernes, un avión Boeing 737 que transportaba a 142 pasajeros y miembros de la tripulación, salió de la pista y cayó hacia el río St. Johns en Jacksonville, Florida.

WJXT-TV de Jacksonville informó que u na "respuesta de rescate masiva" estaba en marcha en la escena. En el accidente aéreo no se reportaron víctimas fatales.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, dijoque : "todas las personas están vivas y contabilizadas".

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS