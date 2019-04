La noche nupcial del príncipe de Malasia con una exniñera sueca

Cupido tocó la puerta de la monarquía en la India. Hasta hace solo unos días, Sofie Louise Johannson era una joven sueca de 33 años de la que prácticamente el mundo, a excepción de su círculo más cercano, desconocía su existencia. Sin embargo, tras convertirse en princesa este viernes, su nombre ha aparecido en innumerables diarios digitales y portadas.

El gobierno de Kelantan, uno de los estados que componen Malasia, en la India, anunciaba el pasado sábado el matrimonio del príncipe heredero, Muhammad Faiz con Sofie, de quien se sabe muy poco sobre su biografía.

Natural de de Linköping, una ciudad situada en el sur de Suecia, al terminar el bachillerato se marchó a Londres para trabajar y estudiar. Johansson y Tengku Muhammad Faiz se conocieron cuando ella trabajaba como niñera tras acabar su formación y él estudiaba en el país, según el diario sueco Expressen.

Au Pair es un programa de intercambio cultural (Visa J1), diseñado para que chicas jóvenes viajen por un año a cuidar niños en Estados Unidos. Además de ese dato, no hay más información acerca de la futura esposa del heredero.

Él, por su parte, cursó estudios de Historia en la prestigiosa London School of Economics, así como de Ciencias Políticas en el University College of London. Una educación similar a la de su hermano mayor, que estudió en Oxford y que, según la prensa local, no se perderá las nupcias, a las que acudirá con su esposa, Oksana Voevodina.

La pareja contrajo matrimonio en Khota Baru, la capital del estado, en uno de los palacios reales y a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Asistieron unos 300 invitados, entre familia y amigos de los novios, que han pedido como regalo donaciones a organismos de bienestar social en Kelantan, orfanatos, casas de ancianos o la Sociedad de la Media Luna Roja de Malasia (India).

Eso sí, aunque la familia 'perdona' que Sofie no tenga sangre real, sí tendrá que convertirse al Islam, religión oficial del país. Una concesión que ya tuvieron que hacer los nuevos miembros de la familia, Oksana Vuevodina, Miss Moscú 2015, casada con el hermano mayor del príncipe Muhammad Faiz, o el modelo holandés Dennis Verbaas, que se casó con la princesa Tunku Tun Aminah de Johor, otro de los estados malayos.