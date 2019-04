El 90 % de las mujeres con VIH fue contagiada por su pareja o esposo

Alma, Silvia, Ángela, Pilar y Lupita tienen VIH. Estas mujeres de México decidieron hablar de un tema tabú para alertar a otras personas acerca de lo importante que es usar condón, aunque confíes en tu pareja y lleven años de matrimonio.

En el Museo de la Mujer, localizado en el centro histórico de Ciudad de México, se proyectó el documental ‘Debajo de los laureles’. En él, las cinco mujeres comentaron cómo se infectaron del virus y cómo sus vidas cambiaron desde ese momento.

La tristeza se puede ver todavía en sus ojos. Cuentan sobre la confianza ciega que tuvieron en sus esposos y cómo ellas están pagando por la infidelidad de sus maridos. Estas cinco mujeres hoy transportan el virus de inmunodeficiencia humana.

Silvia vivió una relación violenta. Fue golpeada por la persona que ella amaba. Una llamada del médico le aconsejó hacerse una prueba de VIH. Su esposo intentó donar sangre y estaba infectado. La había contagiado.

Luego de 26 años, Silvia agradece esa llamada. El rápido diagnóstico hizo posible que puede someterse a los tratamientos necesarios y hoy está presente para contar su historia y evitar que otras chicas pasen por lo mismo. Casa David es un espacio dirigido por Silvia en donde se otorga techo y abrigo a quienes llevan el virus de VIH y no tienen un hogar al cual recurrir.

Por otro lado, Alma destacó la importancia del preservativo: “no por tener un esposo no se va a exigir un condón y menos en una sociedad machista, en la que a las mujeres nos enseñan a cuidar a todos y olvidarnos de una misma. Si no nos quieren, que se vayan; no nos merecemos que nos dejen esos regalitos. Debemos empezar a cuidarnos nosotras mismas”.

El documental ‘Debajo de los laureles’ de la organización AHF de México cuenta la historia de estas cinco mujeres con VIH. Del día que el miedo invadió a Pilar al ver su diagnóstico. En ese momento, ella tuvo que repensar su vida. Hoy, aconseja a las mujeres a no ser ingenuas “ni creer que todo es color de rosa”.