Museo de Auschwitz critica en Twitter las fotos de los visitantes [FOTOS]

No más fotos frívolas. A través de su cuenta oficial de Twitter, el Museo de Auschwitz hizo una importante reflexión que los visitantes del campo de concentración y exterminio deberán tomar en cuenta.

Los turistas que llegan al excampo de exterminio del Tercer Reich posan de manera frívola en los rieles que llevaban a los judíos, polacos, homosexuales, prisioneros de guerra y a todas las víctimas del nazismo a su muerte. El Museo de Auschwitz compartió en su cuenta de Twitter claros ejemplo.

“Cuando vienes al Museo de Auschwitz, recuerda que estás en un lugar donde más de un millón de personas fueron asesinadas. Respeta su memoria. Hay mejores lugares para aprender a caminar sobre una barra de equilibrio que el sitio que simboliza la deportación de cientos de miles de personas a su muerte”, comentó en Twitter a través de su la cuenta oficial.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl