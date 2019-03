Joven con extraño síndrome duerme 22 horas y ha perdido la universidad [FOTOS]

Rhoda Rodríguez-Díaz, una joven de 21 años, padece el "síndrome de la bella durmiente" o KLS; es decir, puede dormir hasta 22 horas al día y solo se despierta para ir por comida chatarra, beber o para emplear el baño. En el peor de los casos, sus episodios de sueño pueden durar tres semanas. Su extraño mal, incluso, la ha hecho perder el segundo año de la carrera de Psicología en Inglaterra.

Rhoda fue diagnosticada por los médicos en septiembre del año pasado, pero hay quienes todavía la llaman 'perezosa'.

"Es realmente molesto cuando la gente me llama así, lucho para lidiar con los efectos de esto”, ha contado al diario del Reino Unido, Daily Mail. “Es frustrante porque no puedo evitarlo”.

Cuando era niña, su médico de cabecera le diagnosticó hiper insomnio, el cual se caracteriza por un cansancio extremo, pero no fue hasta septiembre de 2018, cuando le dijo que era víctima del también llamado síndrome de Kleine-Levin (KLS), el cual afecta a una en un millón de personas.

Desde entonces, Rhoda pasa meses seguidos sin experimentar un episodio de sueño, pero cuando atacan, queda totalmente aniquilada. "La realidad me golpea cuando me despierto y me doy cuenta de que me he perdido una semana de mi vida", cuenta.

La joven del Reino Unido recuerda que no podía pasar tanto tiempo con sus amigos como le hubiera gustado. "Cuando tenía cuatro o cinco años, dormía dos o tres semanas seguidas y los médicos no tenían idea de qué era".

Agregó que está decidida a tener un impacto en su vida. “Tuve que obligarme a hacer las actividades diarias y me encontré mentalmente cansado todo el tiempo. Cuando me despierto después de unos días me siento normal de nuevo”.

Todavía se desconoce el origen de este extraño síndrome, aunque los especialistas apuntan hacia una disfunción diencefálica hipotálamo-hipofisaria. Es una enfermedad que cambia la vida, es muy poco conocida y que, con frecuencia, se mal diagnostica como una enfermedad psicológica.

A menudo, el KLS ese inicia en la adolescencia (15 años como edad promedio), y los pacientes presentan síntomas durante muchos años después de que la enfermedad comienza a disminuir y que, finalmente, se autolimita.