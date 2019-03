Día del Síndrome de Down: ¿Por qué hoy se usarán dos medias de distinto color? [FOTOS]

"Las llevo diferentes porque somos iguales" es el lema que define a la reciente campaña que busca que hoy, en el marco del Día del Síndrome de Down, se utilicen dos medias de distinto color en todo el mundo. ¿La razón? Una representación simbólica de que la diferencia no hace distinta a las cosas, ni mucho menos a las personas.

El uso de estas medias de dos colores en la fecha mundial conmemorativa del Sindrome de Down intenta lograr que se genera una conciencia real sobre la dignidad e igualdad de las personas que afrontan esta condición a diario.

Diversos colectivos en el mundo se han sumado a esta tendencia y han compartido fotografías por sus redes sociales. La ONU en su portal web hace incapié en la necesudad de crear un ambiente propicio para las personas con esta condición, la cual debe estar fundada en el respeto y en la equidad a sus derechos: "todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad".

Acompañando esta tendencia conmemorativa de los calcentines de distinto color, organizaciones e instituciones que velan por los derechos de las personas con Síndrome de Down han aprovechado este espacio para informar sobre el origen de esta discapacidad. Según información de la Fundación Favaloro, una persona adquiere el Síndrome de Down cuando se forma un cromosoma extra en el par 21. Donde deberían haber dos, hay un grupo de tres, que es lo que se llama la trisomia 21 o el Síndrome de Down.

Personas se suman a la campaña por el Día del Síndrome de Down

A primeras horas de este conmemorativo Día del Síndrome de Down , diversas organizaciones han compartido el uso de los calcetines distintos en Facebook como una forma de alentar la igualdad y el respeto hacia las personas con esta condición