Francia: trágico incendio en la histórica iglesia de San Sulpicio en París [VIDEOS]

Siniestro en Francia. La histórica iglesia de San Sulpicio, ubicada en el centro de París, se incendió este domingo al promediar la 1 de la tarde, según hora local.

El incendio fue controlado por un equipo de más de 20 voluntarios del Cuerpo General de Bomberos de París dos horas después de haberse registrado.

Entre los daños a esta infraestructura, que es una de las más representativas de la Iglesia católica en Francia, se registra el deterioro de una de las puertas de madera y una de las vidrieras del templo cuya construcción se remonta al siglo XIX.

Según informó el diario Le Parisien, decenas de turistas tuvieron que ser retirados de la iglesia de San Sulpicio al momento en que empezó el incendio al promediar la 1: 30 p. m., hora local.

THE SAINT SULPICE IN PARIS JUST IGNITED WHILE I WAS INSIDE pic.twitter.com/40PHCZ177w