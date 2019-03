Cardenal: “Abuso de menores es algo criminal”

EFE. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó que el abuso de menores "es algo criminal", y llamó a los fieles católicos a tener "coherencia" en sus vidas, ya que "este no es un problema solamente de la Iglesia".

"El Papa nos ha llamado para que compartamos con nuestros fieles, para alertarlos de que esto es un mal, es algo criminal", dijo el cardenal nicaragüense.

En los últimos años la Iglesia católica ha estado salpicada por casos de pederastia entre sacerdotes, especialmente en países de América y Europa.

"No es la Iglesia, no son todos los sacerdotes, no son todos los religiosos, desgraciadamente son algunos hermanos, son algunos laicos, que lamentablemente no están viviendo una coherencia en sus vidas. El Señor nos está pidiendo coherencia en nuestras vidas, escucharle a él", sostuvo Brenes. ❖