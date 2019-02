Nuevo régimen en la mira de EE. UU.: Bolton afirma que pronto Nicaragua será liberada

Desde Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, le ha advertido a través de Twitter al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que tiene los días contados y que pronto su pueblo será liberado. Esto luego de la devastadora sentencia de más de 200 años de prisión contra un grupo de campesinos que protestaron contra el régimen.

"El régimen de Ortega ha sentenciado a tres líderes campesinos a más de 200 años de cárcel por su papel en las protestas de 2018, en las que las fuerzas policiales mataron, según algunos informes, a 300 activistas", escribió John Bolton, quien también se caracteriza por ser uno de los principales artífices de las acciones del gobierno de Estados Unidos por la liberación de Venezuela.

Ademas, en su mensaje hizo referencia a las palabras emitidas por el presidente Donald Trump en Miami el último lunes 18 de enero: "Los días del socialismo y el comunismo están contados no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y en Cuba".

Estos tres países han sido considerados por los Estados Unidos como la "troika de la tiranía" que genera inestabilidad y causa el sufrimiento humano en América.

The Ortega regime has sentenced three farm leaders to 550 years in prison for their roles in protests in 2018, where Ortega’s police forces reportedly killed 300 activists. As President Trump said Monday, Ortega’s days are numbered and the Nicaraguan people will soon be free.