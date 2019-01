Lo mejor tras el estreno de la cuarta temporada del Got Talent España [VIDEO]

Got Talent España comenzó este lunes 28 de enero su cuarta temporada en Telencinco con su plantel de jueces renovado. Las incorporaciones en Got Talent España contemplan a Paz Padilla y Eva Isanta en reemplazo de Jorge Javier Vásquez y Eva Hache, quienes acompañan a Santi Millán en el Teatre Victória de Barcelona.

En el estreno de su cuarta temporada, que ya está disponible en YouTube, el concurso de talentos dejó a toda España sorprendida con la performance de sus integrantes, quienes participan en canto, acrobacia, mímica, magia, humor, mentalismo y escapismo. Los videos de los participantes ya están en YouTube.

Una de las competidoras que se robó los aplausos en el concurso de España y logró buenos comentarios en YouTube fue Cynthia, quien con la poesía de Brandon dejó boquiabierto al jurado. La cantante llegó a España en pantera y aquí descubrió su potencial en el canto. “Estuve recibiendo clases de español para integrarme en esta sociedad. Me di cuenta de mi voz cuando llegué a España, ya que en Camerún no cantaba. Me presenté a las pruebas de un coro y me cogieron como solista, pero no he recibido clases de canto en mi vida", dijo Cynthia.

Quien también se llenó de halagos y hoy es viral en YouTube es José Luis, un joven con su pierna izquierda ortopédica que dejó en claro en el Got Talent España que puede bailar como un profesional.

El joven bailarín trepó el escenario y al instante generó el interés del jurado. “Cuando sufrí el accidente a mis 16 años sentí que mi vida se acababa, por eso quise suicidarme dos veces”, dijo José Luis.

Otro que dejó perplejo al jurado fue el madrileño Daniel Collado. El ilusionista no escatimó en doblar tenedores sin siquiera tocarlos. En medio de sus show pidió la palma de Risto Mejide y junto a él dobló a la mitad el tenedor. “No he visto algo así en televisión y menos tan de cerca. Ha sido elegante y para nada pesado, has estado al servicio del número”, sentenció Risto.