Comunidad internacional respalda a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y, en medio de multitudinarias protestas que exigen la dimisión de Nicolás Maduro, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y Chile se pronunciaron para respaldar al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué dicen los países que declaran “ilegítimo” el segundo mandato del sucesor de Hugo Chávez?

La comunidad internacional cierra filas alrededor de la figura de Juan Guaidó. Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica apoyan la transición democrática de Venezuela, al mando de Guaidó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió apoyar su mandato y reconocer su juramentación. A través de una carta de la Casa Blanca respalda la legitimidad del hecho.

Statement from President Donald J. Trump Recognizing Venezuelan National Assembly President Juan Guaido as the Interim President of Venezuela pic.twitter.com/OeoNuHwDmw