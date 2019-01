Nicolás Maduro rompe relaciones con el gobierno de Estados Unidos [VIDEO]

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronuncia este miércoles ante una gran marcha opositora en su contra, en donde se juramentó como mandatario interino al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

"Hoy hemos visto un silencio informativo brutal. Ustedes no existen para los medios de comunicación de la burguesía. Los medio de comunicación internacionales, una vez más censuran al pueblo de Venezuela", comenzó su discurso Nicolás Maduro.

"Llegamos hace 20 años con los votos del pueblo de Venezuela (...) que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela", prosiguió Nicolás Maduro.

Resaltó que no quieren volver al siglo XX de intervenciones gringas y de Golpes de Estados: "El pueblo venezolano le dice no al golpismo no al intervencionismo, no al imperialismo".

Recordó la masacre del pasado 11 de abril en donde murieron decenas de persona y fue presuntamente secuestrado el expresidente Hugo Chávez y ese día se proclamó Pedro Carmona Estanga se autoproclamó presidente del país caribeño. Horas después. volvió Chávez al puesto de mandatario: "a carmonzano le llega su pueblo", dijo Maduro.

"El gobierno de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de estado un gobierno títere para Venezuela. Pretender elegir el presidente de Venezuela por vía inconstitucionales", resaltó Maduro.

"Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente", preguntó Maduro a quienes estaban presidente en la marcha oficialista, ante la juramentación de Juan Guaidó.

Maduro anunció el rompimiento de relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos.

"¡Fuera, se van de Venezuela, basta de intervencionismo! Aquí hay dignidad", ha clamado el jefe revolucionario. "Estamos en una batalla histórica, que nadie baje la guardia", ha advertido.

#EnVivo 📹 | Nos sumamos a la extraordinaria movilización del pueblo aguerrido en conmemoración del 61° Aniversario de la Rebelión Popular del #23Ene de 1958.https://t.co/mvXo9X1gFs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 de enero de 2019

Resaltó la xonofobia que iba en Ecuador contra los venezolanos tras el feminicidio de una mujer embarazada: "ellos no tiene la culpa de tener un presidente nefasto como Lenín Moreno".