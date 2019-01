EE. UU.: congresista bisexual rechazó la Biblia y juró sobre la Constitución

En Estados Unidos, la política Kyrsten Sinema ha hecho historia, según medios locales, por ser la primera persona abiertamente bisexual en la Cámara de los Senadores. Además, es la segunda persona que pertenece a la comunidad LGTBI que ocupa un cargo en la Cámara Alta. Otra característica suya es que se convirtió en la primera demócrata en ganar un puesto como senadora en Arizona.

El pasado jueves, durante la juramentación de los senadores del país norteamericano, la legisladora le presentó un texto de leyes al conservador cristiano Mike Pence. Su equipo de Comunicaciones explicó que el libro, prestado por la biblioteca del Congreso, contenía las constituciones de Arizona y de Estados Unidos.

Cuando juró, Mike Pence finalizó el acto protocolar de la manera habitual. “¿Así que ayúdame, Dios?”. Y ella respondió con una afirmación. “Yo sí”. Luego, el legislador le expresó sus deseos de trabajar con ella, según recogió The Hill.

Kyrsten Sinema creció en una familia mormona, sin embargo no se encuentra afiliada a ninguna religión. Ella juró de la misma manera en el 2013, cuando asumió un cargo en el Congreso. Fue miembro de la Cámara de Representantes durante tres períodos. “Kyrsten siempre toma juramento de una Constitución simplemente por su amor a la Constitución”, explicó el portavoz de la senadora, John LaBombard.

Kyrsten Sinema juró sobre un texto de leyes. Foto: La Voz.

En contraste, la senadora Martha McSally, una senadora del partido oficialista, juró sobre una biblia histórica. Esta había sido recuperada del acorazado de la Armada de Estados Unidos USS Arizona, que se había hundido durante el ataque a Pearl Harbor en 1941.

Propuestas de Kyrsten Sinema en el Senado

La legisladora prometió poner especial énfasis en mejorar la economía de Estados Unidos, crear buenos empleos y dar seguridad a las familias de Arizona. Además, enumeró en primer lugar el apoyo a los veteranos de AZ.

Our priorities in the Senate:

✅ support AZ's veterans and fix the VA

✅ create good jobs and grow AZ's economy

✅ fight for quality, affordable healthcare for Arizonans

✅ keep Arizona families safe