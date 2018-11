Un muerto y dos heridos deja tiroteo en centro comercial de EE.UU. en medio de Black Friday [VIDEO]

El hecho quedó registrado en Youtube. Un tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos, específicamente en Alabama, en Hoover, la noche del Black Friday, se produjo luego que dos jóvenes comenzaran una pelea en la que hubo una víctima mortal.

El centro comercial en Alabama estaba repleto de muchas personas por el Black Friday cuando hubo un intercambio de disparos entre dos personas, en donde uno de ellos salió herido. El otro trató de escapar, pero en la huida, fue abatido por la policía que llegó al instante. El tiroteo se hizo viral a través de Youtube.

Luego de lo sucedido el centro comercial de Hoover fue desalojado rápidamente. En el incidente, una menor de 12 años también resultó herida.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la alcaldía de Hoover, en Alabama, informó que el hecho había sido controlado. Dijo a las personas que ya se podían acercar al lugar para que las personas siguieran con las compras por el Black Friday.

"De repente escuchamos: 'Hay un tirador, está ahí detrás, está ahí detrás'. Así que todo el mundo se empujaba para poder salir o esconderse", relató una clienta para Youtube.

"Había niños llorando y llamando a sus madres: 'Mamá, te quiero', 'estoy en un almacén, sabes, te llamaré tan pronto como esto termine'. Todo esto fue triste", añadió otra compradora durante el Black Friday.

Otra cliente de nombre Caitlin Kingv dio las gracias por la misma red social, a los empleados que los mantuvieron a salvo y con ello, publicó una fotografía en donde todos se habían escondido en el almacén.

@spann @AEO Thank you to the employees at American Eagle for keeping us safe tonight during such hysteria. pic.twitter.com/BMAkBUzAsV