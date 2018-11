Maltrato animal: perro fue pintado con colores de Boca y está desaparecido

¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo por un club de fútbol? Quizá este carnicero tenga la respuesta y es que un hombre decidió pintar a un perro con los colores del Boca previo a la Superfinal del Boca Juniors contra el River Plate. El hecho ocurrió en San José de la Esquina, en Argentina y tanto vecinos como miembros de diversos refugios están asustados porque el animal ha desaparecido.

Vecinos dijeron que previo al encuentro deportivo el hombre había amenazado con pintar a su mascota pero ellos no creyeron que cumpliera su palabra hasta que horas previas al encuentro vieron al can blanco con los colores distintivos del Boca, el carnicero había utilizado aerosol amarillo y azul para escribir la palabra boca y pintar al animal, quien lucía asustado.

Tras verlo pintado, integrantes del refugio de animales Beloso, sus integrantes criticaron al hombre y lo acusaron de maltrato animal. Desde Facebook, los trabajadores dijeron que pintarlo no era gracioso y que era necesario ubicar al perro.

"Sinceramente no sabemos qué le pasó por la cabeza porque es un hombre al que siempre le gustaron los perros. Y haciendo esto, lo está lastimando (...) ¡Sólo el ser humano es capaz de hacer tanto daño! !Lamentable!", dijeron.

"No sabemos si escapó o si está escondido y asustado", contó Laura, otra de las voluntarias del refugio. Y encontrarlo es clave para tratar de ayudarlo. "La pintura ya está seca, pero no queremos que le cause más daño", agregaron.