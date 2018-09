Niño pide ayuda para recuperar celular que tiene fotos de su mamá fallecida

En Argentina, Miguel Retamar perdió hace cinco meses a su madre. La mujer padecía un cáncer terminal que finalmente, acabó con su vida y dejó huérfano al pequeño de 11 años.

A fines de mayo, al menor le regalaron un celular, en el que el niño almacenó todas las fotos, audios y videos que tenía de su progenitora. Estos recuerdos los llevaba siempre consigo, para sentir cerca a su madre. El lunes pasado Miguel Retamar viajaba con su abuela en transporte público cuando se le cayó el celular Samsung negro. Cuando se dio cuenta que el teléfono móvil ya no estaba con él, el vehículo ya se había alejado. Decidió no desanimarse y enviar un singular pedido a través de las redes sociales.

Aunque muy triste por lo ocurrido, Miguel Retamar no pierde la esperanza de volver a escuchar la voz de su mamá. Y es que en el celular guardaba fotos, audios y recuerdos que su madre compartió con él cuando aún estaba viva. “Extraño mucho a mi mamá. Tenía algunas cosas de ella en el celular, videos y sus audios donde me decía que hiciera la tarea y que me amaba”, afirmó el estudiante del colegio Sarmiento de Argentina.

El caso ha sido viralizado en internet por las redes sociales y propagado a través de los medios de comunicación de Argentina. El texto en el que el menor pide que le ayuden a encontrar el moderno baúl de los recuerdos, su celular negro, reza así: “Tome un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me dí cuenta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá que ya no está conmigo como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias”.